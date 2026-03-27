Final Eight Conference Cup: il Cosenza Pallanuoto travolge la Mladost e sfiderà il Tenerife in semifinale

Nella prima semifinale del torneo ATP di Miami, secondo Masters 1000 della stagione, Jiri Lehecka, testa di serie numero ventuno, domina il francese Arthur Fils, numero ventotto del tabellone, 6-2 6-2 in un’ora e quindici minuti. Il ceco raggiunge così la prima finale della sua carriera in un torneo Masters 1000.

Il ceco, dopo aver sprecato le prime due possibilità, trasforma la terza opportunità per strappare il servizio in apertura all’avversario: si tratta del primo break subito da Fils nel torneo. Il numero 21 del tabellone consolida il vantaggio acquisito con il servizio del 2-0, mentre il francese, con la combinazione servizio-diritto, timbra il 2-1. Il transalpino entra gradualmente in partita e prova ad alzare i giri del motore, ma il suo avversario non concede spazio sulla propria battuta. Lehecka continua a spingere, fulmina il rivale con il diritto incrociato per la palla break, ne forza l’errore per il 5-2 e, capitalizzando il gratuito del diritto del rivale, firma il 6-2 del primo parziale.

Il francese inaugura la seconda partita con il servizio vincente dell’1-0, il suo avversario replica con l’immediato 1-1. La svolta arriva nel terzo gioco quando il ceco, decisamente più solido e continuo da fondo, attacca la palla con il rovescio lungolinea e forza l’errore dell’avversario per il break del 2-1. Il ceco consolida il vantaggio con il 3-1, ma il francese, dopo aver annullato due palle dell’1-4, accorcia sul 3-2 con quattro punti consecutivi. Il numero ventuno del tabellone, a suon di servizi vincenti, sigla il 4-3, e, alla seconda opportunità, di un gioco interminabile, sigilla il 5-2 con il dirompente rovescio incrociato. Lehecka rimonta da 15-30, forza l’errore del francese per il match point e chiude con l’ace per il definitivo 6-2.

Lehecka chiude la sua prestazione con sei ace, non commette doppi falli e serve il 73% di prime. Il ceco vince l’82% di punti quando si affida alla prima di servizio e il 50% quando deve ricorrere alla seconda. Il numero 21 del tabellone chiude la sua prova con sedici vincenti e quattordici gratuiti e si aggiudica il computo totale dei punti per 63 a 44.