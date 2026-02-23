Pallanuoto femminile, il Setterosa evita gli Stati Uniti nella Division 1 della World Cup

Occorrerà attendere un po’ di più rispetto agli uomini per vedere di nuovo all’opera in gare ufficiali il Setterosa: la World Cup di pallanuoto femminile, infatti, vedrà andare in scena la Division 1 dall’1 al 6 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi.

L’Italia è stata inserita nel Gruppo B, assieme a Grecia, Paesi Bassi ed Australia, mentre nel Gruppo A sono state sorteggiati Stati Uniti, Ungheria, Giappone e Spagna. Le prime 5 classificate avranno accesso alle Finals, ma se tra queste ci fosse l’Australia, allora anche la sesta accederebbe alla fase conclusiva del torneo.

Le Finals, infatti, si giocheranno dal 20 al 26 luglio a Sydney (Australia), e quindi le padrone di casa sono ammesse di diritto all’ultimo atto. Alle sei squadre che saranno qualificate al termine del torneo di Rotterdam si aggiungeranno due squadre provenienti dalla Division 2.

TORNEO FEMMINILE – PRIMA FASE

Division 1: 1-6 maggio a Rotterdam (Paesi Bassi)

Gruppo A: Stati Uniti, Ungheria, Giappone, Spagna

Gruppo B: Italia, Grecia, Paesi Bassi, Australia

Finals dal 20 al 26 luglio a Sydney (Australia)