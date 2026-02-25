Pallanuoto, Serie A1 femminile 2026: si chiude la dodicesima giornata. Tutto facile per Roma e Orizzonte Catania

Dopo le prime due partite che sono andate in scena sabato, si va a completare con i tre match delle compagini europee la dodicesima giornata della Serie A1 femminile di pallanuoto.

Non ci sono sorprese: le prime della classe vincono tutte, senza neanche rischiare troppo. Resta in vetta la SIS Roma che batte in casa 18-4 la Iren Tauride L. Locatelli Genova, inseguono a braccetto Rapallo e Orizzonte Catania che si impongono rispettivamente in casa su Cosenza e a domicilio su Plebiscito Padova.

DODICESIMA GIORNATA

Sabato 21 febbraio

Brizz Nuoto-AGN Energia Bogliasco 1951 10-15

Pallanuoto Trieste-Nautilus Civitavecchia 22-6

Mercoledì 25 febbraio

Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 4-12

Rapallo Pallanuoto-Smile Cosenza Pallanuoto 20-9

SIS Roma-Iren Tauride L. Locatelli Genova 18-4

Classifica

SIS Roma 32

Rapallo Pallanuoto 30

L’Ekipe Orizzonte 30

Pallanuoto Trieste 23

Smile Cosenza Pallanuoto 19

Plebiscito Padova 18

AGN Energia Bogliasco 1951 16

Brizz Nuoto 9

Nautilus Civitavecchia 3

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0