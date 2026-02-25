Pallanuoto
Pallanuoto, Serie A1 femminile 2026: si chiude la dodicesima giornata. Tutto facile per Roma e Orizzonte Catania
Dopo le prime due partite che sono andate in scena sabato, si va a completare con i tre match delle compagini europee la dodicesima giornata della Serie A1 femminile di pallanuoto.
Non ci sono sorprese: le prime della classe vincono tutte, senza neanche rischiare troppo. Resta in vetta la SIS Roma che batte in casa 18-4 la Iren Tauride L. Locatelli Genova, inseguono a braccetto Rapallo e Orizzonte Catania che si impongono rispettivamente in casa su Cosenza e a domicilio su Plebiscito Padova.
DODICESIMA GIORNATA
Sabato 21 febbraio
Brizz Nuoto-AGN Energia Bogliasco 1951 10-15
Pallanuoto Trieste-Nautilus Civitavecchia 22-6
Mercoledì 25 febbraio
Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 4-12
Rapallo Pallanuoto-Smile Cosenza Pallanuoto 20-9
SIS Roma-Iren Tauride L. Locatelli Genova 18-4
Classifica
SIS Roma 32
Rapallo Pallanuoto 30
L’Ekipe Orizzonte 30
Pallanuoto Trieste 23
Smile Cosenza Pallanuoto 19
Plebiscito Padova 18
AGN Energia Bogliasco 1951 16
Brizz Nuoto 9
Nautilus Civitavecchia 3
Iren Tauride L. Locatelli Genova 0