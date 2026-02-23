Pallanuoto, il Settebello pesca un girone di ferro in World Cup

Sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione della Division 1 nella World Cup 2026 di pallanuoto maschile: l’Italia ha pescato un girone di ferro nel turno propedeutico alle Finals, che si svolgerà dal 6 al 12 aprile ad Alessandropoli (Grecia).

Il Settebello, infatti, è stato inserito nel Gruppo B assieme a Spagna, Croazia e Stati Uniti, mentre nel Gruppo A sono finite Serbia, Paesi Bassi, Ungheria e Grecia: al termine della competizione le prime cinque classificate staccheranno il pass per le Finals.

L’ultimo atto della competizione si svolgerà dal 20 al 26 luglio a Sydney (Australia), ed oltre alla Nazionale ospitante ed alle qualificate dalla Division 1, saranno della partita anche le due squadre che supereranno le eliminatorie della Division 2.

TORNEO MASCHILE – PRIMA FASE

Division 1 dal 6 al 12 aprile ad Alessandropoli (Grecia)

Gruppo A: Serbia, Paesi Bassi, Ungheria, Grecia

Gruppo B: Italia, Spagna, Croazia, Stati Uniti d’America

Finals dal 20 al 26 luglio a Sydney (Australia)