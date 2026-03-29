Storico Cosenza Pallanuoto! Vince la battaglia con il CN Sant Feliu e trionfa in Conference Cup

Ad Atene è l’Italia a salire sul gradino più alto del podio. Il Cosenza Pallanuoto scrive una pagina memorabile della sua storia, vince la battaglia contro la mai doma compagine spagnola del CN Sant Feliu 14-13 e trionfa nella Final Eight di Conference Cup femminile.

La formazione calabrese parte forte, sblocca le ostilità con l’acuto del capitano Federica Morrone, chiude il parziale di apertura sul 4-1 a proprio favore e tocca il massimo vantaggio sul 5-1, griffato ancora dalla numero sette in calottina scura, nelle prime battute del secondo parziale.

L’inesorabile progressione della formazione in calottina scura continua tra la fine del secondo e l’inizio del terzo parziale con il devastante break di 4-0 aperto dal sigillo a posto da Marta Misiti per il 7-4 e chiuso dall’acuto della croata Iva Rozic per il 10-4. Le spagnole però non mollano la presa e con il 3-0 firmato nella seconda parte della terza frazione si riportano sul -3.

La partita vive il suo epilogo negli ultimi otto e decisivi minuti. Miller, con il lungolinea in uscita dal palo in superiorità numerica, timbra il 13-10. Le iberiche non mollano la presa e, trascinate da Ungria Seco si riportano sul -1. Morrone scuote una squadra che risente della stanchezza degli impegni dei giorni precedenti con la rasoiata lungo linea dalla posizione due con cui fissa il punteggio sul 14-12. Ungria Seco, ancora glaciale dai cinque metri, accorcia sul 14-13 che non basta però a completare la rimonta delle spagnole perché la difesa calabrese tiene, respinge gli assalti al mittente e può festeggiare a braccia alzate la conquista di uno storico titolo internazionale.