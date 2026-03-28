Infinita Smile Cosenza Pallanuoto! Rimonta il Tenerife e vola in finale di Conference Cup

Cuore, grinta e orgoglio sono gli ingredienti dell’impresa necessaria a compiere l’ultimo passo verso l’appuntamento con la storia. Nella semifinale della Final Eight di Conference Cup la Smile Cosenza Pallanuoto esce prepotentemente alla distanza e piega 13-8 il Tenerife-Echeyde conquistando con pieno merito il pass per la finale di domani, fischio d’inizio previsto alle 13:30. Nella sfida per il titolo le calabresi ritroveranno sulla propria strada le iberiche del CN Sant Feliu, già superate nella gara d’esordio.

Il sette allenato da Gaetano Occhione, nuovamente a referto con sole undici giocatrici, parte male e, poco prima della metà del secondo parziale, precipita 0-4 sotto i colpi dell’inesorabile Naya Manero, autrice di una tripletta. Capitan Morrone trova il guizzo per sbloccare la sua squadra con il punto del 4-1, la compagine in calottina bianca entra gradualmente in partita e Miller sigla il punto del 3-6 che spedisce le due contendenti all’intervallo lungo.

L’intervallo lungo si rivela provvidenziale, il tecnico siciliano tocca i tasti giusti e le sorti del confronto si capovolgono. Citino accorcia sul -2 in superiorità, Mejier timbra il 6-5 dai sei metri e Misiti trova il guizzo per impattare sul 6-6. A completare l’opera è l’attaccante olandese che trasforma l’uomo in più del 7-6 a pochi secondi dalla sirena dell’ultimo intervallo.

Le calabresi, sulle ali dell’entusiasmo, continuano a spingere e provano due volte l’allungo, tentativi però respinti al mittente dalle spagnole. A decidere le sorti della contesa il devastante 5-0 aperto da Morrone e chiuso da Miller, a ventisei secondi dalla conclusione, per il 13-8 finale che scatena la festa della comitiva calabrese