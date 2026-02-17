Seguici su
Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i podi di martedì 17 febbraio. Italia oro nel team-pursuit

Pubblicato

2 minuti fa

il

Per approfondire:
Team pursuit maschile speed skating (Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini)
Team pursuit maschile speed skating (Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini) / LaPresse

Nel Giorno 11 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andranno in scena sei finali che assegneranno medaglie, ovvero l’inseguimento individuale maschile di combinata nordica, la staffetta maschile di biathlon, i team pursuit di speed skating, il big air maschile di sci freestyle ed il bob a 2 maschile.

PODI OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Martedì 17 febbraio

COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile
1) OFTEBRO Jens Luraas (Norvegia)
2) LAMPARTER Johannes (Austria)
3) HEROLA Ilkka (Finlandia)

BIATHLON – Staffetta 4×7.5 km maschile
1) Francia
2) Norvegia
3) Svezia

SPEED SKATING – Team pursuit maschile
1) Italia
2) Stati Uniti
3) Cina

SPEED SKATING – Team pursuit femminile
1) Canada
2) Paesi Bassi
3) Giappone

SCI FREESTYLE – Big air maschile

BOB – Bob a 2 maschile

