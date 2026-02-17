Milano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i podi di martedì 17 febbraio. Italia oro nel team-pursuit
Nel Giorno 11 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andranno in scena sei finali che assegneranno medaglie, ovvero l’inseguimento individuale maschile di combinata nordica, la staffetta maschile di biathlon, i team pursuit di speed skating, il big air maschile di sci freestyle ed il bob a 2 maschile.
PODI OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026
Martedì 17 febbraio
COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile
1) OFTEBRO Jens Luraas (Norvegia)
2) LAMPARTER Johannes (Austria)
3) HEROLA Ilkka (Finlandia)
BIATHLON – Staffetta 4×7.5 km maschile
1) Francia
2) Norvegia
3) Svezia
SPEED SKATING – Team pursuit maschile
1) Italia
2) Stati Uniti
3) Cina
SPEED SKATING – Team pursuit femminile
1) Canada
2) Paesi Bassi
3) Giappone
SCI FREESTYLE – Big air maschile
BOB – Bob a 2 maschile
