Startlist team sprint femminile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, coppie in gara

Dopo un paio di giorni di pausa, lo sci di fondo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si lancia verso gli ultimi eventi da medaglia, che sono quattro. Due sono nello stesso giorno, vale a dire le team sprint maschile e femminile, con inizio alle ore 9:45 di una mattina molto, molto intensa a Tesero per le coppie in gara.

Già, coppie, perché il format, come ormai da tempo, è quello delle accoppiate che si sfidano l’una contro l’altra. Due le fasi. La prima è quella della qualificazione, in cui ognuna delle due prescelte fa segnare un proprio tempo e la somma di essi viene poi messa a computo finale per determinare il crono finale. Le migliori 15 squadre entrano. E a quel punto si entra nella seconda, in cui, gomito a gomito, le accoppiate si sfidano su sei giri (e tre frazioni per ciascuna fondista) al fine di raggiungere le medaglie.

Per l’Italia Iris de Martin Pinter e Caterina Ganz, nel tentativo di piazzare una sorpresa di qualche tipo, anche se sarà complicato tra la forza della Svezia e la qualità di altre selezioni quali USA, Norvegia, Germania, Svizzera e non solo. In breve, ce ne sarà di lotta alla quale prestare attenzione. Ma, una volta superata l’eliminatoria, può accadere davvero di tutto, specialmente a tecnica libera.

La team sprint femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si disputerà a partire dalle ore 9:45. Sarà possibile seguirla in diretta tv su RaiSport (qualificazioni) e Rai2 (finali), nonché in diretta streaming su Discovery+, HBO Max, Eurosport 2 (qualificazioni), Eurosport 1 (finali) e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 18 febbraio

Ore 9:45 Qualificazione team sprint femminile TL a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su RaiSport

Ore 10:15 Qualificazione team sprint maschile TL a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su RaiSport

Ore 11:45 Finale team sprint femminile TL a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Rai2

Ore 12:15 Finale team sprint maschile TL a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport (qualificazioni), Rai2 (finali)

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 2 (qualificazioni), Eurosport 1 (finali) DAZN

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA TEAM SPRINT FEMMINILE OLIMPIADI 2026

Gli orari di partenza si riferiscono alla qualificazione

Prime staffettiste (Rosso)

1-1 SLIND Astrid Oeyre NOR 9:45:15

2-1 SUNDLING Jonna SWE 9:45:30

3-1 DIGGINS Jessie USA 9:45:45

4-1 KAELIN Nadja SUI 9:46:00

5-1 JOENSUU Jasmi FIN 9:46:15

6-1 GIMMLER Laura GER 9:46:30

7-1 GANZ Caterina ITA 9:46:45

8-1 PERRY Leonie FRA 9:47:00

9-1 MACKIE Alison CAN 9:47:15

10-1 SCHUETZOVA Sandra CZE 9:47:30

11-1 MARCISZ Izabela POL 9:47:45

12-1 PULLES Mariel Merlii EST 9:48:00

13-1 CRIDLAND Phoebe AUS 9:48:15

14-1 BUCHER Heidi AUT 9:48:30

15-1 AUZINA Kitija LAT 9:48:45

16-1 RYAZHKO Darya KAZ 9:49:00

17-1 HAN Dasom KOR 9:49:15

18-1 MEDJA Lucija SLO 230.78 9:49:30

19-1 YILAMUJIANG Dinigeer CHN 9:49:45

20-1 NIKON Anastasiia UKR 9:50:00

21-1 PONYA Sara HUN 9:50:15

22-1 SAVICKAITE Egle LTU 9:50:30

23-1 DIAZ GONZALEZ Nahiara ARG 9:50:45

24-1 CHARALAMPIDOU Konstantina GRE 9:51:00

25-1 HADZIC Tena CRO 9:51:15

26-1 RIBERA Eduarda BRA 9:51:30

Seconde staffettiste (Blu)

1-2 DRIVENES Julie Bjervig NOR 9:59:30

2-2 DAHLQVIST Maja SWE 9:59:45

3-2 KERN Julia USA 10:00:00

4-2 FAEHNDRICH Nadine SUI 10:00:15

5-2 KAHARA Jasmin FIN 10:00:30

6-2 RYDZEK Coletta GER 10:00:45

7-2 de MARTIN PINTER Iris ITA 10:01:00

8-2 GAL Melissa FRA 10:01:15

9-2 GAGNON Liliane CAN 10:01:30

10-2 JANATOVA Katerina CZE 10:01:45

11-2 SKINDER Monika POL 10:02:00

12-2 KAASIKU Keidy EST 10:02:15

13-2 FORDHAM Rosie AUS 10:02:30

14-2 SCHERZ Magdalena AUT 10:02:45

15-2 EIDUKA Patricija LAT 10:03:00

16-2 STEPASHKINA Nadezhda KAZ 10:03:15

17-2 LEE Eui Jin KOR 10:03:30

18-2 MANDELJC Anja SLO 10:03:45

19-2 CHI Chunxue CHN 10:04:00

20-2 SHKATULA Sofiia UKR 10:04:15

21-2 LACZKO Lara Vanda HUN 10:04:30

22-2 DAINYTE Ieva LTU 10:04:45

23-2 GROETZNER Agustina ARG 10:05:00

24-2 TITA Nefeli GRE 10:05:15

25-2 SOBOL Ema CRO 10:05:30

26-2 MOURA Bruna BRA 10:05:45