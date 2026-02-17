Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist slalom femminile Olimpiadi 2026: orari, tv, streaming, pettorali delle italiane
Mercoledì 18 febbraio, a Cortina d’Ampezzo (Italia), si assegnerà l’ultimo titolo del programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma lo slalom femminile, con la prima manche che prenderà il via alle ore 10.00. Seconda run con inversione delle migliori 30 a partire dalle ore 13.30.
Saranno al cancelletto di partenza della prima manche 95 atlete in rappresentanza di 57 Paesi. L’Italia, dopo l’infortunio occorso a Giada D’Antonio, schiererà tre azzurre al via nella prima run, ovvero Lara Della Mea, che scatterà con il numero 16, Martina Peterlini, che partirà con il 24, ed Anna Trocker, che scenderà con il 41.
Per lo slalom femminile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO LO SCI ALPINO ALLE OLIMPIADI
Mercoledì 18 febbraio
Ore 10.00 Prima manche slalom femminile Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai2
Ore 13.30 Seconda manche slalom femminile Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai2
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA SLALOM FEMMINILE OLIMPIADI 2026
1 805009 COLTURI Lara 2006 ALB
2 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA
3 516562 RAST Camille 1999 SUI
4 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT
5 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI
6 206355 DUERR Lena 1991 GER
7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA
8 56253 HUBER Katharina 1995 AUT
9 506399 HECTOR Sara 1992 SWE
10 507168 AICHER Emma 2003 GER
11 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO
12 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE
13 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE
14 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI
15 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA
16 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA
17 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT
18 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN
19 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI
20 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT
21 198176 LAMURE Marie 2001 FRA
22 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE
23 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK
24 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA
25 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA
26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO
27 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT
28 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR
29 307493 ANDO Asa 1996 JPN
30 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA
31 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO
32 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN
33 6536392 HURT A J 2000 USA
34 107747 SMART Amelia 1998 CAN
35 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO
36 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS
37 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE
38 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR
39 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN
40 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA
41 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA
42 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND
43 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG
44 665009 SHKANOVA Maria 1989 AIN
45 245084 TOTH Zita 2002 HUN
46 45497 HEAYDON Phoebe 2005 AUS
47 496491 RODRIGUEZ ELOSEGUI Arrieta 2002 ESP
48 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL
49 185502 KOSKINEN Silja 2004 FIN
50 415205 HUDSON Piera 1996 UAE
51 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN
52 539927 LAPANJA Lila 1994 SLO
53 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR
54 6296009 SINIGOI Caterina 2003 SLO
55 325119 GIM Sohui 1996 KOR
56 355069 BECK Madeleine 2004 LIE
57 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR
58 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE
59 675061 SKOROKHODOVA Alexandra 2006 KAZ
60 435437 SAWICKA Aniela 2001 POL
61 755058 ATANASOVSKA Jana 2006 MKD
62 465171 MOLDOVAN Sofia Maria 2008 ROU
63 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL
64 156024 SOMMEROVA Celine 2003 CZE
65 365034 TEN RAA Gwyneth 2005 LUX
66 175071 VORRE Clara-Marie Holmer 2003 DEN
67 555035 BONDARE Liene 1996 LAT
68 575022 MARKTHALER Lara 2007 RSA
69 705526 SROBOVA Katarina 2005 SVK
70 960752 SALEHHUDDIN Aruwin 2004 MAS
71 108666 GATCLIFFE Emma 2005 TTO
72 595020 GUERILLOT Vanina 2002 POR
73 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR
74 385135 VUCINIC Pia 2009 CRO
75 325158 PARK Seoyun 2005 KOR
76 785023 STEPANAUSKAITE Neringa 2008 LTU
77 255475 van PELT Elin 2005 ISL
78 6297096 DAUTI Semire 2007 ALB
79 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO
80 715183 ALIC Esma 2002 BIH
81 275064 ZURBAY Anabelle 2008 IRL
82 255481 KRISTINSDOTTIR Sonja Li 2006 ISL
83 235347 TSIOVOLOU Maria Eleni 2001 GRE
84 805010 BRUNGA Lisa 2008 ALB
85 947028 KRYEZIU Kiana 2004 KOS
86 135017 LEE Wen-Yi 2002 TPE
87 85033 PADILHA Alice 2007 BRA
88 525146 HASIRCI Ada 2007 TUR
89 125040 ZHANG Yuying 1997 CHN
90 265033 SAVEHSHEMSHAKI Sadaf 1995 IRI
91 959009 KING Eloise Yung Shih 2005 HKG
92 165070 PAPATHOMA PARASKEVAIDOU A.A. 2008 AZE
93 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD
94 615003 PROULX Tallulah 2008 PHI
95 165063 LOIZIDOU Andrea 2006 CYP