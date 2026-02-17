Milano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (18 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare
Domani, mercoledì 18 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno otto i titoli in palio, ovvero quelli dello slopestyle maschile di snowboard, delle team sprint di sci di fondo, della staffetta femminile di biathlon, dello slalom femminile di sci alpino, degli aerials femminili di sci freestyle, e della staffetta femminile e dei 500 maschili di short track.
Oltre alle finali in programma, proseguiranno i round robin di curling, maschile e femminile, si terranno i quarti di finale del torneo di hockey su ghiaccio maschile, le prove cronometrate del bob a 2 femminile e del bob a 4 maschile, ed i salti di prova dal trampolino grande della combinata nordica.
Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI
Mercoledì 18 febbraio
9.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, salti di prova 10-11-12
9.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Danimarca, Gran Bretagna-USA, Svezia-Corea del Sud
9.45 SCI DI FONDO – Team sprint tl femminile, qualificazioni
10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 1-2
10.00 SCI ALPINO – Slalom femminile, prima manche
10.15 SCI DI FONDO – Team sprint tl maschile, qualificazioni
11.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminili, finale 1
11.45 SCI DI FONDO – Team sprint tl femminile, finale
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 1: Slovacchia-vincente Germania-Francia
12.15 SCI DI FONDO – Team sprint tl maschile, finale
12.30 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (prima manche)
12.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminili, finale 2
12.59 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (seconda manche)
13.28 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (terza manche)
13.30 SCI ALPINO – Slalom femminile, seconda manche
14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 3-4
14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada, Cechia-Cina, Norvegia-Svizzera, Gran Bretagna-USA
14.45 BIATHLON – Staffetta 4×6 km femminile
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 2: Canada-vincente Cechia-Danimarca
18.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 3: Finlandia-vincente Svizzera-Italia
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada, Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Cina-Svezia
20.15 SHORT TRACK – 500 metri maschili, quarti di finale
20.44 SHORT TRACK – 500 metri maschili, semifinali
20.51 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, Finale B
21.00 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, Finale A
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 4: Stati Uniti-vincente Svezia-Lettonia
21.27 SHORT TRACK – 500 metri maschili, Finale B
21.29 SHORT TRACK – 500 metri maschili, Finale A
