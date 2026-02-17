Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (18 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Domani, mercoledì 18 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno otto i titoli in palio, ovvero quelli dello slopestyle maschile di snowboard, delle team sprint di sci di fondo, della staffetta femminile di biathlon, dello slalom femminile di sci alpino, degli aerials femminili di sci freestyle, e della staffetta femminile e dei 500 maschili di short track.

Oltre alle finali in programma, proseguiranno i round robin di curling, maschile e femminile, si terranno i quarti di finale del torneo di hockey su ghiaccio maschile, le prove cronometrate del bob a 2 femminile e del bob a 4 maschile, ed i salti di prova dal trampolino grande della combinata nordica.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Mercoledì 18 febbraio

9.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, salti di prova 10-11-12

9.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Danimarca, Gran Bretagna-USA, Svezia-Corea del Sud

9.45 SCI DI FONDO – Team sprint tl femminile, qualificazioni

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 1-2

10.00 SCI ALPINO – Slalom femminile, prima manche

10.15 SCI DI FONDO – Team sprint tl maschile, qualificazioni

11.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminili, finale 1

11.45 SCI DI FONDO – Team sprint tl femminile, finale

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 1: Slovacchia-vincente Germania-Francia

12.15 SCI DI FONDO – Team sprint tl maschile, finale

12.30 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (prima manche)

12.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminili, finale 2

12.59 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (seconda manche)

13.28 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (terza manche)

13.30 SCI ALPINO – Slalom femminile, seconda manche

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 3-4

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada, Cechia-Cina, Norvegia-Svizzera, Gran Bretagna-USA

14.45 BIATHLON – Staffetta 4×6 km femminile

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 2: Canada-vincente Cechia-Danimarca

18.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 3: Finlandia-vincente Svizzera-Italia

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada, Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Cina-Svezia

20.15 SHORT TRACK – 500 metri maschili, quarti di finale

20.44 SHORT TRACK – 500 metri maschili, semifinali

20.51 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, Finale B

21.00 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, Finale A

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 4: Stati Uniti-vincente Svezia-Lettonia

21.27 SHORT TRACK – 500 metri maschili, Finale B

21.29 SHORT TRACK – 500 metri maschili, Finale A

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.