Startlist team sprint maschile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, coppie in gara

Lo sci di fondo riparte per la sua ultima serie di gare, passando dalle più brevi alle più lunghe. Domani, in particolare, dalle 9:45 sarà il momento delle team sprint alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con le coppie in gara che si contenderanno sei delle 12 medaglie rimaste (le altre sono quelle delle due 50 km).

Al maschile, è chiaro che i favori del pronostico saranno tutti per la Norvegia, che è attesa con Johannes Hoesflot Klaebo alla caccia del quinto oro. Ma, per l’Italia, c’è l’altra grande occasione di medaglia dopo quella della staffetta: l’avranno Federico Pellegrino ed Elia Barp, già due volte secondi nella stagione di Coppa del Mondo in questo format.

Vanno ricordate le regole: alla mattina c’è la qualificazione. Ogni fondista in gara fa segnare un tempo e quelli degli staffettisti dello stesso Paese vengono sommati per darne uno definitivo e complessivo. Si qualificano i migliori 15, che poi battagliano spalla a spalla nella finale, a tecnica libera (il che è soltanto gradito da Pellegrino e Barp).

La team sprint maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si disputerà a partire dalle ore 9:45. Sarà possibile seguirla in diretta tv su RaiSport (qualificazioni) e Rai2 (finali), nonché in diretta streaming su Discovery+, HBO Max, Eurosport 2 (qualificazioni), Eurosport 1 (finali) e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 18 febbraio

Ore 9:45 Qualificazione team sprint femminile TL a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su RaiSport

Ore 10:15 Qualificazione team sprint maschile TL a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su RaiSport

Ore 11:45 Finale team sprint femminile TL a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Rai2

Ore 12:15 Finale team sprint maschile TL a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport (qualificazioni), Rai2 (finali)

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 2 (qualificazioni), Eurosport 1 (finali) DAZN

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA TEAM SPRINT MASCHILE OLIMPIADI 2026

Gli orari di partenza si riferiscono alla qualificazione

Primi staffettisti (Rosso)

1-1 HEDEGART Einar NOR 10:15:15

2-1 OGDEN Ben USA 10:15:30

3-1 BARP Elia ITA 10:15:45

4-1 DESLOGES Mathis YC FRA 10:16:00

5-1 HAEGGSTROEM Johan YC SWE 10:16:15

6-1 TUZ Jiri CZE 10:16:30

7-1 VUORINEN Lauri FIN 10:16:45

8-1 RIEBLI Janik SUI 10:17:00

9-1 MUSGRAVE Andrew GBR 10:17:15

10-1 CYR Antoine CAN 10:17:30

11-1 FOETTINGER Michael AUT 10:17:45

12-1 MOCH Jakob Elias GER 10:18:00

13-1 STAREGA Maciej POL 10:18:15

14-1 PUEYO Jaume ESP 10:18:30

15-1 SIMENC Miha SLO 10:18:45

16-1 DREMLJUGA Karl Sebastian EST 10:19:00

17-1 VIK Lars Young AUS 10:19:15

18-1 KAPARKALEJS Lauris LAT 10:19:30

19-1 WANG Qiang CHN 10:19:45

20-1 PEPENE Paul Constantin ROU 10:20:00

21-1 DRAHUN Dmytro UKR 10:20:15

22-1 BASHMAKOV Nail KAZ 10:20:30

23-1 MATIKANOV Mario BUL 10:20:45

24-1 CENEK Tomas SVK 10:21:00

25-1 DAL FARRA Franco ARG 10:21:15

26-1 KONYA Adam HUN 10:21:30

27-1 VAICIULIS Modestas LTU 10:21:45

Secondi staffettisti (Blu)

1-2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 10:29:45

2-2 SCHUMACHER Gus USA 10:30:00

3-2 PELLEGRINO Federico ITA 10:30:15

4-2 CHAPPAZ Jules FRA 10:30:30

5-2 ANGER Edvin SWE 10:30:45

6-2 NOVAK Michal CZE 10:31:00

7-2 MAKI Joni FIN 10:31:15

8-2 GROND Valerio SUI 10:31:30

9-2 CLUGNET James GBR 10:31:45

10-2 McKEEVER Xavier CAN 10:32:00

11-2 MOSER Benjamin AUT 10:32:15

12-2 STOELBEN Jan GER 10:32:30

13-2 BURY Dominik POL10:32:45

14-2 COLELL PANTEBRE Marc ESP 10:33:00

15-2 STERN Nejc SLO 10:33:15

16-2 HIMMA Martin EST 10:33:30

17-2 HINCKFUSS Hugo AUS 10:33:45

18-2 VIGANTS Raimo LAT 10:34:00

19-2 LI Minglin CHN 10:34:15

20-2 COJOCARU Gabriel ROU 10:34:30

21-2 LISOHOR Oleksandr UKR 10:34:45

22-2 MURATBEKOV Amirgali KAZ 10:35:00

23-2 PESHKOV Daniel BUL 10:35:15

24-2 HINDS Peter SVK 10:35:30

25-2 SAUMA Mateo Lorenzo ARG 10:35:45

26-2 BUKI Adam HUN 10:36:00

27-2 STROLIA Tautvydas LTU 10:36:15