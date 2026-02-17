Quando partono Lara Della Mea e le azzurre nello slalom femminile delle Olimpiadi: n. di pettorale, orari, tv

Lara Della Mea tornerà in gara alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dopo aver accarezzato il podio nel gigante disputato domenica: quarto posto tra le porte larghe ad appena cinque centesimi dalla medaglia d’argento nella gara vinta da Federica Brignone. L’azzurra si rimetterà in gioco nello slalom che chiuderà il programma dello sci alpino ai Giochi, l’appuntamento è per mercoledì 18 febbraio (prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.30).

In stagione è stata estremamente solida e concreta, con diverse apparizioni in top-10, ora l’obiettivo sarà quello di conseguire il risultato di rilievo nell’evento più importante. Lara Della Mea ha avuto in dote il pettorale numero 16, dunque dovrà fare con una pista potenzialmente rovinata dalle discese delle atlete precedenti. La favorita della vigilia è la statunitense Mikaela Shiffrin, ma attenzione alle svizzere Camille Rast e Wendy Holdener, alla tedesca Len Duerr, all’altra americana Paula Moltzan e all’albanese Lara Colturi.

Si presenteranno al cancelletto di partenza altre due italiane: Martina Peterlini (numero 24) e Anna Trocker, promettente 17enne altoatesina che ha convinto in combinata e che inseguirà la qualificazione alla seconda manche con il pettorale numero 41. L’Italia non schiererà l’intero contingente a disposizione: il quarto posto sarebbe spettato a Giada D’Antonio, che però si è infortunata in allenamento durante il weekend e la FISI si è vista respingere dal CIO la possibilità di tesserare un’altra atleta per sostituirla.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, i pettorali e gli orari delle italiane per lo slalom femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTONO LE ITALIANE NELLO SLALOM DELLE OLIMPIADI

Lara Della Mea: pettorale numero 16, ore 10.30 circa.

Martina Peterlini: pettorale numero 24, ore 10.43 circa.

Anna Trocker: pettorale numero 41, ore 11.06 circa.

Il programma di giornata prevede che le prime quindici atlete partano 30” dopo l’arrivo dell’atleta precedente, poi si scenderà 20” dopo l’arrivo della sciatrice precedente tra il 16 e il 30, dal 31 in avanti si scatterà appena arriverà l’atleta precedente. Salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura, previsti tv break di 2’15” dopo i numeri 15, 22 e 30. Stimiamo in un minuto circa la durata di una manche.

PETTORALI ITALIANE SLALOM OLIMPIADI

Lara Della Mea indosserà il pettorale numero 16.

Martina Peterlini indosserà il pettorale numero 24.

Anna Trocker indosserà il pettorale numero 41.

CALENDARIO SLALOM FEMMINILE OLIMPIADI 2026

Mercoledì 18 febbraio

Ore 10.00 Slalom femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia), prima manche – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Slalom femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia), seconda manche – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SLALOM FEMMINILE OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA SLALOM FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1 805009 COLTURI Lara 2006 ALB

2 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA

3 516562 RAST Camille 1999 SUI

4 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT

5 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI

6 206355 DUERR Lena 1991 GER

7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA

8 56253 HUBER Katharina 1995 AUT

9 506399 HECTOR Sara 1992 SWE

10 507168 AICHER Emma 2003 GER

11 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO

12 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE

13 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE

14 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI

15 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA

16 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA

17 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT

18 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN

19 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI

20 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT

21 198176 LAMURE Marie 2001 FRA

22 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE

23 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK

24 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA

25 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA

26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO

27 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT

28 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR

29 307493 ANDO Asa 1996 JPN

30 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA

31 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO

32 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN

33 6536392 HURT A J 2000 USA

34 107747 SMART Amelia 1998 CAN

35 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO

36 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS

37 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE

38 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR

39 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN

40 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA

41 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA

42 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND

43 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG

44 665009 SHKANOVA Maria 1989 AIN

45 245084 TOTH Zita 2002 HUN

46 45497 HEAYDON Phoebe 2005 AUS

47 496491 RODRIGUEZ ELOSEGUI Arrieta 2002 ESP

48 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL

49 185502 KOSKINEN Silja 2004 FIN

50 415205 HUDSON Piera 1996 UAE

51 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN

52 539927 LAPANJA Lila 1994 SLO

53 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR

54 6296009 SINIGOI Caterina 2003 SLO

55 325119 GIM Sohui 1996 KOR

56 355069 BECK Madeleine 2004 LIE

57 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR

58 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE

59 675061 SKOROKHODOVA Alexandra 2006 KAZ

60 435437 SAWICKA Aniela 2001 POL

61 755058 ATANASOVSKA Jana 2006 MKD

62 465171 MOLDOVAN Sofia Maria 2008 ROU

63 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL

64 156024 SOMMEROVA Celine 2003 CZE

65 365034 TEN RAA Gwyneth 2005 LUX

66 175071 VORRE Clara-Marie Holmer 2003 DEN

67 555035 BONDARE Liene 1996 LAT

68 575022 MARKTHALER Lara 2007 RSA

69 705526 SROBOVA Katarina 2005 SVK

70 960752 SALEHHUDDIN Aruwin 2004 MAS

71 108666 GATCLIFFE Emma 2005 TTO

72 595020 GUERILLOT Vanina 2002 POR

73 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR

74 385135 VUCINIC Pia 2009 CRO

75 325158 PARK Seoyun 2005 KOR

76 785023 STEPANAUSKAITE Neringa 2008 LTU

77 255475 van PELT Elin 2005 ISL

78 6297096 DAUTI Semire 2007 ALB

79 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO

80 715183 ALIC Esma 2002 BIH

81 275064 ZURBAY Anabelle 2008 IRL

82 255481 KRISTINSDOTTIR Sonja Li 2006 ISL

83 235347 TSIOVOLOU Maria Eleni 2001 GRE

84 805010 BRUNGA Lisa 2008 ALB

85 947028 KRYEZIU Kiana 2004 KOS

86 135017 LEE Wen-Yi 2002 TPE

87 85033 PADILHA Alice 2007 BRA