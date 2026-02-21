Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutte le medaglie vinte dall’Italia in una edizione da record

L’Italia chiude un’edizione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 da record: conquistate 30 medaglie, delle quali 10 d’oro, con 6 argenti e 14 bronzi, che valgono nel complesso il quarto posto nel medagliere generale (eguagliata nell’ultimo caso Lillehammer 1994).

L’Italia diventa così la quinta nazione nella storia dei Giochi Invernali a raggiungere quota 30 medaglie in una singola edizione: prima di lei c’erano riuscite solamente Norvegia, Stati Uniti, Germania e ROC (Comitato Olimpico Russo).

Arianna Fontana diventa l’atleta italiana più medagliata nella storia delle Olimpiadi, superando Edoardo Mangiarotti e raggiungendo quota 14 podi, con 3 ori, 6 argenti e 5 bronzi: decisivi per il sorpasso l’oro con la staffetta mista e gli argenti sui 500 e con la staffetta femminile.

TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA

ORI: 10

Francesca Lollobrigida – 3000 metri femminili speed skating

Francesca Lollobrigida – 5000 metri femminili speed skating

Federica Brignone – SuperG femminile sci alpino

Federica Brignone – Gigante femminile sci alpino

Elisa Confortola, Chiara Betti, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser – Staffetta 2000 metri mista short track

Andrea Voetter/Marion Oberhofer – Doppio femminile slittino

Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner – Doppio maschile slittino

Lisa Vittozzi – 10 km pursuit femminile biathlon

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti – Team pursuit maschile speed skating

Simone Deromedis – Skicross maschile sci freestyle

ARGENTI: 6

Giovanni Franzoni – Discesa libera maschile sci alpino

Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi – Staffetta 4×6 km mista biathlon

Arianna Fontana – 500 metri femminili short track

Lorenzo Sommariva/Michela Moioli – Snowboardcross a coppie miste

Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti, Arianna Sighel – Staffetta 3000 metri femminile short track

Federico Tomasoni – Skicross maschile sci freestyle

BRONZI: 14

Dominik Paris – Discesa libera maschile sci alpino

Sofia Goggia – Discesa libera femminile sci alpino

Lucia Dalmasso – Slalom gigante parallelo femminile snowboard

Riccardo Lorello – 5000 metri maschili speed skating

Dominik Fischnaller – Singolo maschile slittino

Matteo Rizzo, Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann, Sara Conti/Niccolò Macii, Charlène Guignard/Marco Fabbri – Team event pattinaggio artistico

Stefania Constantini/Amos Mosaner – Doppio misto curling

Verena Hofer, Andrea Voetter/Marion Oberhofer, Dominik Fischnaller, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner – Staffetta a squadre slittino

Michela Moioli – Snowboardcross femminile

Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico Pellegrino – Staffetta 4×7.5 km maschile sci di fondo

Flora Tabanelli – Big air femminile sci freestyle

Elia Barp/Federico Pellegrino – Sprint tl a coppie maschile sci di fondo

Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Andrea Cassinelli – Staffetta 5000 metri maschili short track

Andrea Giovannini – Mass start maschile speed skating