Speed skating, Francesca Lollobrigida chiude ai piedi del podio nella mass start delle Olimpiadi. Oro a Groenewoud

Si chiude con l’amaro in bocca l’avventura dell’Italia dello speed skating in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, Francesca Lollobrigida è giunta al quarto posto nella mass start femminile, ultima gara del programma a Cinque Cerchi del pattinaggio velocità pista lunga.

Ancora Olanda in festa, dopo l’oro nel medesimo format di Jorrit Bergsma al maschile. Pronostici rispettati in questo caso, dal momento che la tulipana Marijke Groenewoud, campionessa del mondo in carica, ha dato seguito a quanto si pensava, andandosi a prendere il titolo olimpico. Una progressione eccezionale nell’ultimo giro ha reso impossibile alle rivali contrastarla sul traguardo finale.

Un assolo della neerlandese che ha permesso anche ai Paesi Bassi di andarsi a collocare al terzo posto del medagliere assoluto davanti all’Italia. Lollobrigida, dal canto suo, ha cercato in tutti i modi di mettersi alle spalle della forte olandese, ma la statunitense Mia Manganello si è posizionata lì e non c’è stato modo di cambiare lo spartito.

La pattinatrice romana, inoltre, non è riuscita a partire nel momento giusto, anche perché venuta a contatto con l’altra statunitense Greta Myers, perdendo quello slancio che le sarebbe servito per andarsi a prendere la medaglia nello sprint finale. Per questo l’argento e il bronzo sono andati alla canadese Ivanie Blondin, che concede il bis dopo quanto accaduto nei Giochi di Pechino, e a Manganello. Italia, comunque, che chiude con un bottino considerevole di medaglie (3-0-2), senza precedenti nella storia delle Olimpiadi Invernali.