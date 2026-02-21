Curling, il Canada si rialza e conquista il bronzo alle Olimpiadi. Le Campionesse del Mondo si consolano

Il Canada ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, rialzando la testa dopo la sconfitta subita nella semifinale di ieri contro la Svezia. Le Campionesse del Mondo si erano presentate tra le grandi favorite per il titolo ai Giochi, ma il gioco è stato meno dominante rispetto a quello offerto nelle ultime due rassegne iridate e il round robin superato con il fiatone aveva lasciato intendere che le nordamericane non fossero insuperabili.

Le scandinave ci avevano creduto ieri sera e domani avranno la possibilità di sfidare la Svizzera nella finale che metterà in palio il gradino più alto del podio, nel frattempo Rachel Homan e compagne si sono consolate sconfiggendo gli USA per 10-7 e meritandosi il gradino più basso del podio. Dopo una prima parte di incontro caratterizzata da continui botta e risposta da un punto (3-2 per le statunitensi all’intervallo), la partita si è accesa al ritorno sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo.

Le canadesi hanno fatto la differenza mettendo a segno tre punti nel sesto end e altri tre nell’ottavo parziale, a cui il quartetto guidato da Tabitha Peterson ha provato a rispondere con un 2-2. Si è entrati nell’ultimo parziale con le Campionesse del Mondo in vantaggio per 8-7, sono riuscite a gestire molto bene l’hammer e si sono meritate il sesto alloro a cinque cerchi della loro storia (ori nel 1988 e Sochi 2014, argento nel 2010, bronzi nel 2002 e 2006).