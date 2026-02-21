Lisa Vittozzi: “A queste Olimpiadi posso dare un 8,5. Oggi ho commesso troppi errori”

Quattro errori al poligono, una mass start che non l’ha mai vista protagonista, ma, in fondo, la sensazione di uscire comunque, da queste Olimpiadi, con tanto sorriso. Lisa Vittozzi termina 18a nell’ultima gara del biathlon a Milano Cortina 2026, ma certamente può lamentarsi in modo solo relativo.

Queste le sue parole raccolte da Eurosport a bordo pista: “Oggi peccato perché si poteva fare bene. Ho commesso troppi errori, ma ho cercato di non mollare. La gara era aperta fino all’ultimo poligono. Sarebbe sicuramente stato difficile fare medaglia, però si poteva chiudere meglio. Però non ho rimpianti, hoi sempre dat il 100% a queste Olimpiadi, tutta me stessa ogni volta che sono scesa in pista, sono molto orgogliosa di quello che ho fatto e non vedo l’ora di godermelo“.

Dal giudizio alla propria partecipazione, poi, fino alla nomina a portabandiera italiana (insieme a Davide Ghiotto) nella cerimonia di chiusura all’Arena di Verona: “Penso che posso dare a queste Olimpiadi un 8,5. Quando mi hanno detto che sarei stata portabandiera è stata molto emozionante. Quest’Olimpiade è stata storica, tutta l’Italia ha fatto veramente bene. Non pensavo di essere io la prescelta, ma sono veramente molto orgogliosa perché si vede che qualcuno ha scelto me per qualche motivo. Non vedo l’ora che sia domani“.

Nella gara odierna Lisa Vittozzi ha chiuso a 1’43″5 dalla francese Oceane Michelon, con un errore per ciascuno dei due poligoni a terra e due nell’ultimo in piedi. Una competizione, quella odierna, svoltasi sotto una fittissima nevicata, e che ha comunque avuto come regalo un altro tutto esaurito, l’ultimo, ad Anterselva.