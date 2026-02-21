Milano Cortina 2026OlimpiadiSkicrossSport Invernali
Deromedis-Tomasoni oro e argento: è la sesta doppietta italiana alle Olimpiadi Invernali. I precedenti
La doppietta messa a segno a Milano Cortina 2026 da Simone Deromedis e Federico Tomasoni nello skicross dello sci freestyle è la sesta dell’Italia nella storia delle Olimpiadi Invernali: per 5 volte in passato gli azzurri avevano monopolizzato i primi due gradini del podio.
A Cortina d’Ampezzo 1956 nel bob a 2 maschile Lamberto Dalla Costa e Giacomo Conti precedettero i connazionali Eugenio Monti e Renzo Alverà, mentre ad Innsbruck 1976 nello slalom speciale maschile dello sci alpino fu Piero Gros a battere Gustav Thoeni.
Bisogna attendere Albertville 1992 per un’altra doppietta, sempre nello sci alpino quando nella combinata maschile Josef Polig vince davanti a Gianfranco Martin, mentre a Lillehammer 1994 nel doppio maschile dello slittino il titolo va a Kurt Brugger/Wilfried Huber, davanti ad Hansjoerg Raffl/Norbert Huber.
L’ultima doppietta italiana prima di quella odierna, risaliva a Salt Lake City 2002, quando nello sci di fondo la 30 km femminile vede Gabriella Paruzzi precedere Stefania Belmondo. Dopo 24 anni l’Italia torna a riempire i primi due gradini del podio.
DOPPIETTE ITALIA AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI
Cortina d’Ampezzo 1956
Bob a 2 maschile
Oro: Lamberto Dalla Costa/Giacomo Conti
Argento: Eugenio Monti/Renzo Alverà
Innsbruck 1976
Sci alpino, slalom speciale maschile
Oro: Piero Gros
Argento: Gustav Thoeni
Albertville 1992
Sci alpino, combinata maschile
Oro: Josef Polig
Argento: Gianfranco Martin
Lillehammer 1994
Slittino, doppio maschile
Oro: Kurt Brugger/Wilfried Huber
Argento: Hansjoerg Raffl/Norbert Huber
Salt Lake City 2002
Sci di fondo, 30 km femminile
Oro: Gabriella Paruzzi
Argento: Stefania Belmondo
Milano Cortina 2026
Sci freestyle, skicross maschile
Oro: Simone Deromedis
Argento: Federico Tomasoni