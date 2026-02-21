Deromedis-Tomasoni oro e argento: è la sesta doppietta italiana alle Olimpiadi Invernali. I precedenti

La doppietta messa a segno a Milano Cortina 2026 da Simone Deromedis e Federico Tomasoni nello skicross dello sci freestyle è la sesta dell’Italia nella storia delle Olimpiadi Invernali: per 5 volte in passato gli azzurri avevano monopolizzato i primi due gradini del podio.

A Cortina d’Ampezzo 1956 nel bob a 2 maschile Lamberto Dalla Costa e Giacomo Conti precedettero i connazionali Eugenio Monti e Renzo Alverà, mentre ad Innsbruck 1976 nello slalom speciale maschile dello sci alpino fu Piero Gros a battere Gustav Thoeni.

Bisogna attendere Albertville 1992 per un’altra doppietta, sempre nello sci alpino quando nella combinata maschile Josef Polig vince davanti a Gianfranco Martin, mentre a Lillehammer 1994 nel doppio maschile dello slittino il titolo va a Kurt Brugger/Wilfried Huber, davanti ad Hansjoerg Raffl/Norbert Huber.

L’ultima doppietta italiana prima di quella odierna, risaliva a Salt Lake City 2002, quando nello sci di fondo la 30 km femminile vede Gabriella Paruzzi precedere Stefania Belmondo. Dopo 24 anni l’Italia torna a riempire i primi due gradini del podio.

DOPPIETTE ITALIA AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI

Cortina d’Ampezzo 1956

Bob a 2 maschile

Oro: Lamberto Dalla Costa/Giacomo Conti

Argento: Eugenio Monti/Renzo Alverà

Innsbruck 1976

Sci alpino, slalom speciale maschile

Oro: Piero Gros

Argento: Gustav Thoeni

Albertville 1992

Sci alpino, combinata maschile

Oro: Josef Polig

Argento: Gianfranco Martin

Lillehammer 1994

Slittino, doppio maschile

Oro: Kurt Brugger/Wilfried Huber

Argento: Hansjoerg Raffl/Norbert Huber

Salt Lake City 2002

Sci di fondo, 30 km femminile

Oro: Gabriella Paruzzi

Argento: Stefania Belmondo

Milano Cortina 2026

Sci freestyle, skicross maschile

Oro: Simone Deromedis

Argento: Federico Tomasoni