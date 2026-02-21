Milano Cortina 2026OlimpiadiSpeed SkatingSport Invernali
Speed skating, Andrea Giovannini conquista il bronzo nella mass start delle Olimpiadi! Arriva la fuga bidone
Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 arriva la fuga bidone nella mass start maschile dello speed skating: oro al neerlandese Jorrit Bergsma davanti al danese Viktor Hald Thorup, ma Andrea Giovannini conquista il bronzo e consegna all’Italia la medaglia numero 30 dei Giochi.
Il tentativo di fuga prende corpo già in vista del primo sprint intermedio, con il danese Viktor Hald Thorup che parte e viene seguito dal neerlandese Jorrit Bergsma, il quale sfrutta la superiorità numerica in casa dei Paesi Bassi e prende il largo col compagno di avventura.
In gruppo si guardano tutti, dato che nessuno vuole sprecare energie importanti in vista dello sprint finale, che però, col passare dei giri, si capisce possa essere per la medaglia di bronzo. Quando il plotone prova ad accorciare, inoltre, l’altro neerlandese Stijn Van De Bunt va a rompere i cambi, favorendo il connazionale.
Davanti, infatti, i Paesi Bassi possono far festa, dato che Jorrit Bergsma lascia sul posto il compagno di fuga e taglia il traguardo in parata, col tempo di 7:55.50 (68 punti), precedendo il danese Viktor Hald Thorup, medaglia d’argento in 8:00.52 (47).
La volata per il bronzo, però, viene vinta da Andrea Giovannini, che chiude in 8:04.42 (21 punti) e brucia lo statunitense Jordan Stolz, quarto in 8:04.51 (10), il sudcoreano Jae-Won Chung, quinto in 8:04.60 (6), ed il canadese Antoine Gélinas-Beaulieu, sesto in 8:04.76 (3).
CLASSIFICA MASS START SPEED SKATING OLIMPIADI
1 13 / 58 Jorrit Bergsma NED 7:55.50 68
2 15 / 22 Viktor Hald Thorup DEN 8:00.52 47
3 8 / 42 Andrea Giovannini ITA 8:04.42 21
4 7 / 84 Jordan Stolz USA 8:04.51 10
5 5 / 55 Jae-Won Chung KOR 8:04.60 6
6 1 / 10 Antoine Gélinas-Beaulieu CAN 8:04.76 3
7 9 / 26 Mathieu Belloir FRA 8:12.96 1
8 11 / 4 Indra Medard BEL 8:26.25 1
9 10 / 5 Bart Swings BEL 8:05.37
10 3 / 50 Shomu Sasaki JPN 8:05.56
11 2 / 28 Timothy Loubineaud FRA 8:06.93
12 14 / 3 Gabriel Odor AUT 8:07.08
13 16 / 46 Motonaga Arito JPN 8:09.46
14 12 / 21 Metoděj Jílek CZE 8:10.90
15 4 / 19 Yu Wu CHN 8:12.04
16 6 / 65 Stijn Van De Bunt NED 8:18.60