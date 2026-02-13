Hockey ghiaccio femminile, la Svezia sorprende la Cechia e vola in semifinale alle Olimpiadi

La Svezia è la prima semifinalista del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nel testa a testa con la Cechia, le scandinave si sono imposte per 2-0 staccando il pass per la zona medaglie. Ora le ragazze allenate da Carla Rae MacLeod attendono la vincente dell’incontro fra USA e Italia.

LA CRONACA

La gara inizia con poche occasioni: nei primi venti minuti infatti sono solo 12 i tiri verso le porte, 6 per ogni squadra. La Svezia mostra però una certa indisciplina subendo due penalità: una con Thea Johansson e l’altra con Karlsson.

Il secondo periodo si apre però con il powerplay a favore delle gialloblù: 2 minuti in panca puniti per Vanisova e sulla superiorità rete di Olsson per l’1-o che al 25′ sblocca la contesa. Il gol innervosisce la gara, fioccano le espulsioni sino a quando suona la sirena.

Si riparte per l’ultimo terzo di gara. La Svezia inizia a flirtare col cronometro, mentre la Cechia cerca di alzare il ritmo. Thea Johansson subisce ancora 2 penalità: la prima al 51′ e l’altra al 56′. La Nazionale delle Tre Corone, però, resiste, e nel finale, mentre la Cechia tenta la mossa con una giocatrice in più di movimento per andare alla caccia del pareggio, trova il modo di mettere a referto il definitivo 2-0 con Svensson.