Hockey ghiaccio: alle Olimpiadi la Francia ci prova, ma la Cechia vince alla distanza

Match davvero da ottovolante tra Francia e Cechia per il torneo maschile di hockey ghiaccio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. I cechi hanno iniziato nel migliore dei modi, quindi i transalpini hanno ribaltato tutto, prima che i cechi riprendessero le redini del match in mano. Con questo risultato il Gruppo A vede il Canada in vetta con Svizzera e Cechia con 3 punti, quindi Francia a quota zero. Canada e Svizzera hanno un solo match disputato.

FRANCIA-CECHIA 3-6

I cechi passano in vantaggio con Necas dopo 5:56, quindi vanno subito al raddoppio con Kempny al 13:04. La Francia reagisce nel secondo periodo con Boudon che accorcia al 21:01, quindi lo stesso Boudon pareggia i conti al 24:04. Gallet al 25:54 completa una clamorosa rimonta. Clamorosa rimonta che, tuttavia, non sortisce effetti.

La Cechia, infatti, non si scompone e prima pareggia i conti con Pastrnak al 33:23, quindi torna a condurre con Stransky per il 4-3 al 39.29. Nel terzo tempo i cechi scappano e chiudono i conti con Chlapika al 41:05 e il 6-3 finale di Cervenka al 41:53.