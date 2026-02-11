Scoppia una polemica nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi: arriva il reclamo al Giappone. Cos’è successo alle lame?

Il Giappone ha conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre che ha aperto il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli asiatici hanno chiuso il team event alle spalle degli USA e davanti all’Italia, capace di conseguire un risultato che premia la qualità e la profondità dell’intero movimento nazionale. La gara ha generato una coda polemica, non tanto per quello che è successo sul ghiaccio e per le valutazioni dei giudici, ma per un episodio avvenuto in fase di premiazione.

Il Giappone ha infatti presentato una protesta ufficiale perché gli atleti si sono ritrovati con le lame dei pattini scheggiate. Secondo quanto riporta l’AFP, la ragione del danno sarebbe legata a una superficie del podio troppo ruvida, come ha evidenziato Yosuke Takeuchi, dirigente della squadra del Sol Levante: “Era una sostanza ruvida, simile all’asfalto, fatta di pietra tagliata“.

La delegazione asiatica ha fatto sapere che le lame sono state riparate presso un’officina specializzata e ha puntualizzato che i pattini di tutte le squadra salite sul podio sono state danneggiate. Le gare di pattinaggio artistico sono proseguite con la rhythm dance e lo short program maschile, stasera si disputerà la free dance e al termine verranno premiate le coppie di danza: vedremo se ci saranno nuovi problemi sul podio.