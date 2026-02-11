A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 12 febbraio, italiani in gara, streaming

Comincia il cammino della squadra femminile di curling. Domani, giovedì 12 febbraio, la squadra guidata da Stefania Constantini affronterà i primi due match validi per il Round Robin delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Nello specifico la skipper – reduce dal bronzo conquistato nel misto doppio con Amos Mosaner – affiancata da Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto scenderà sul ghiaccio di Cortina alle 9:05 per sfidare una delle compagini più competitive del lotto, ovvero la Svizzera. In contemporanea si disputeranno anche Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca. A metà giornata (14:05) sarà invece la volta di tre partite del torneo maschile, nello specifico Norvegia-Germania, Svizzera-USA e Gran Bretagna-Svezia.

Alle 19:05 le azzurre torneranno di nuovo in pista per il vìs-a-vìs con la Corea del Sud. Al loro fianco battaglieranno Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Giappone e Svezia-USA

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda giovedì 12 febbraio. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Discovery+, Rai Play (in chiaro); garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL CURLING DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI 2026

Giovedì 12 febbraio

09.05 Torneo femminile fase a gironi: Italia (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani)–Svizzera (diretta su Rai 2, in alternanza con altri sport) Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca

14.05 Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Germania, Svizzera-USA, Gran Bretagna-Svezia

19.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani)–Corea del Sud (diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport), Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Giappone, Svezia-USA

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport; integrale su Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.