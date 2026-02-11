Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSport Invernali
Sci di fondo, due atlete squalificate alle Olimpiadi per l’uso di scioline al fluoro: perché sono vietate
Le sudcoreane Han Dasom e Lee Eui Jin sono state squalificate al termine delle qualificazioni femminili della sprint in tecnica classica di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 a causa dell’utilizzo di scioline al fluoro.
Al termine delle qualificazioni, infatti, gli sci delle asiatiche sono risultati positivi alla sciolina al fluoro, una sostanza che è stata vietata dalla FIS già dalla stagione agonistica 2023-2024, dunque da oltre due anni: si tratta di una sorta di doping tecnologico, un po’ come i costumi in poliuretano nel nuoto.
Il fluoro, infatti, riduce l’attrito degli sci con la neve, migliorando la scorrevolezza: in realtà la sostanza è vietata non tanto per il vantaggio che ne deriva, quanto per l’impatto tossico sull’ambiente. Le due sudcoreane, quindi, sono state escluse dalle Olimpiadi.