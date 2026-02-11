Curling maschile, il calendario delle partite dell’Italia alle Olimpiadi: tutti gli orari e le avversarie

L’Italia sarà grande protagonista nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che incomincerà mercoledì 11 febbraio. Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo alle ore 19.05 per fronteggiare la formidabile Svezia: i Campioni Olimpici di Pechino 2022, guidati da sua maestà Niklas Edin (uno dei giocatori più forti della storia) e da Rasmus Wranaa (fresco di oro nel doppio misto), sono tra i grandi favoriti per il titolo e saranno un avversario durissimo per la nostra Nazionale, che proverà a incominciare nel modo migliore questa avventura, con il chiaro intento di qualificarsi alle semifinali.

Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner (bronzo nel doppio misto), Sebastiano Arman e Mattia Giovanella torneranno in scena venerdì 13 febbraio per un doppio impegno: alle ore 09.05 lo scontro diretto con la formidabile Gran Bretagna di Bruce Mouat (quarto nel misto), Campioni del Mondo in carica e naturalmente tra i pretendenti al podio; alle ore 19.05 l’incrocio più abbordabile contro la comunque ambiziosa Germania.

Se si vorrà concretamente accedere alla zona medaglie non saranno ammessi passi falsi nella giornata di domenica 15 febbraio, quando sono previste le sfide contro la Norvegia (ore 09.05) e la Cechia (ore 19.05). Lo stesso discorso vale per l’impegno di lunedì 16 febbraio (ore 14.05) contro la Cina, preludio a due scontri diretti di vitale importanza: martedì 17 febbraio (ore 19.05) contro gli USA e mercoledì 18 febbraio (ore 14.05) contro il Canada.

A quel punto capiremo se l’Italia potrà effettivamente giocarsela per l’ingresso tra le migliori quattro e potrebbe risultare decisiva l‘ultima partita del round robin contro la Svizzera, prevista giovedì 19 febbraio alle ore 09.05. Le semifinali si disputeranno nella serata di giovedì, il bronzo verrà assegnato venerdì, mentre la finale per l’oro si giocherà alle ore 19.05 di sabato 21 febbraio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle partite dell’Italia nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA CURLING MASCHILE OLIMPIADI 2026

Mercoledì 11 febbraio

Ore 19.05 Italia vs Svezia

Venerdì 13 febbraio

Ore 09.05 Italia vs Gran Bretagna

Ore 19.05 Italia vs Germania

Domenica 15 febbraio

Ore 09.05 Italia vs Norvegia

Ore 19.05 Italia vs Cechia

Lunedì 16 febbraio

Ore 14.05 Italia vs Cina

Martedì 17 febbraio

Ore 19.05 Italia vs USA

Mercoledì 18 febbraio

Ore 14.05 Italia vs Canada

Giovedì 19 febbraio

Ore 09.05 Italia vs Svizzera

Ore 19.05 Eventuale semifinale

Venerdì 20 febbraio

Ore 19.05 Eventuale finale per il bronzo

Sabato 21 febbraio

Ore 19.05 Eventuale finale per l’oro

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o Rai SportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.