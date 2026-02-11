A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 12 febbraio, italiani in gara, streaming

Domani, giovedì 12 febbraio, si assegneranno ancora medaglie in quel di Livigno, località sciistica teatro delle prove di freestyle valide per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella specifico si disputerà l’attesa finale delle gobbe (conosciuta anche come moguls) della categoria maschile.

Ci apprestiamo a vivere una gara davvero entusiasmante. In occasione del primo segmento di qualifica a brillare maggiormente è stato il giapponese Ikuma Horishima, immediatamente seguito dai canadesi Julien Vien ed il leggendario Mikael Kingsbury. Non ci sarà invece nessun rappresentante della squadra italiana.

La quinta giornata di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 2, in alternanza con altri sport, e su RAI Sport+HD. La gara si potrà seguire dunque anche su RAI Play, mentre Discovery Plus ed HBO Max trasmetteranno integralmente i quattro segmenti in programma. Prevista inoltre una diretta su Eurosport 2, visibile dunque su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.

A CHE ORA IL FREESTYLE DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI

Giovedì 12 febbraio

10.00 Moguls maschile, qualificazione 2

12.15 Moguls maschile, finale 1 – Diretta tv su Rai Sport HD e Rai 2, in alternanza con altri sport

12.55 Moguls maschile, finale 2 – Diretta tv su Rai Sport HD e Rai 2, in alternanza con altri sport

Diretta testuale: OA Sport.