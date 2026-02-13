BobMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Monobob, Laura Nolte domina la quarta prova. Azzurre distanti
Laura Nolte ha messo a segno il miglior tempo al termine della quarta prova della gara di monobob femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, la tedesca Laura Nolte ha messo a segno il tempo di 59.91 precedendo la francese Margot Boch per 28 centesimi a pari merito con la statunitense Elana Meyers Taylor.
Quarta posizione per la tedesca Lisa Buckwitz a 31 centesimi, quinta per l’australiana Bree Walker a 32, mentre è sesta la svizzera Melanie Hasler a 38. Settima posizione per la sua connazionale Debora Annen a 41, ottava la canadese Melissa Lotholz a 45 mentre è nona la statunitense Kaillie Humphries a 49. Completa la top10 l’austriaca Katrin Beierl a 57 centesimi, subito davanti alla statunitense Kaysha Love a 62.
Per quanto riguarda le italiane, invece, il trend continua a essere poco brillante con Simona De Silvestro che chiude in 21a posizione a 1.15, Giada Andreutti invece è 25a ed ultima a 2.32.
Quale sarà il programma della gara di monobob? Domani, sabato 14 febbraio, si tornerà in azione per la quinta manche di allenamento, seguita subito dalla sesta ed ultima. A partire da domenica 15 febbraio, invece, si darà il via alla gara che assegnerà le medaglie. La prima manche prenderà il via alle ore 10.00, quindi la seconda scatterà alle ore 11.50. Lunedì 16 febbraio, invece, toccherà alla terza manche alle ore 19.00, quindi la quarta e decisiva prenderà il via alle ore 21.05.