Francesco Friedrich risponde ed è il più veloce nella seconda prova di bob a 2. Baumgartner ancora protagonista

Il primo round era andato a Johannes Lochner, il secondo va a Francesco Friedrich. Il fuoriclasse 4 volte medaglia d’oro olimpica, infatti, ha risposto al rivale e ha messo a segno il miglior tempo al termine della seconda prova della gara di bob a 2 maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Sul budello ampezzano intitolato ad Eugenio Monti, il miglior tempo della seconda prova lo ha fissato Francesco Friedrich in 55.99 con un solo centesimo di vantaggio su Johannes Lochner. Terza posizione per il britannico Brad Hall (56.19) a 20 centesimi, subito davanti al nostro Patrick Baumgartner che chiude in 56.43 a 44 centesimi.

Quinta posizione per lo statunitense Frankie del Duca (56.47) a 48 centesimi dalla vetta, sesta per lo svizzero Cédric Follador (56.48) a 49, mentre è settimo il francese Romain Heinrich (56.51) a 52 centesimi. Ottavo il lettone Jekabs Kalenda a 60 centesimi, nono l’austriaco Markus Treichl a 63, quindi completa la top10 il romeno Mihai Cristian Tintea a 66.

Come proseguirà ora il programma della gara di bob a 2? Domani, venerdì 13 febbraio, sarà la volta della terza manche di allenamento alle ore 09.00 con, a seguire, la quarta. Quinta prova in programma sabato 14 febbraio alle ore 10.00, quindi la sesta ed ultima a seguire. La gara che assegnerà le medaglie, invece, scatterà lunedì 16 febbraio alle ore 10.00 con la prima manche, la seconda sarà alle ore 11.57, quindi la terza andrà in scena alle ore 19.00 di martedì 17 febbraio, quindi la quarta e decisiva prenderà il via alle ore 21.05.