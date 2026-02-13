Francesco Friedrich si conferma nella terza prova del bob a 2, passo indietro di Patrick Baumgartner

Francesco Friedrich ha chiuso al comando la terza prova della gara di bob a 2 maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato intitolato ad Eugenio Monti abbiamo assistito ad un allenamento che ha rimescolato parecchio le carte rispetto a quanto visto ieri. Intanto si è visto un inserimento tra Francesco Friedrich e Johannes Lochner, mentre compie un deciso passo indietro Patrick Baumgartner.

Il miglior tempo della terza prova porta la firma di Francesco Friedrich in 55.67 con 17 centesimi di vantaggio sul romeno Mihai Cristian Tentea, mentre è terzo il tedesco Adam Ammour a 18. Solamente quarto il suo connazionale Johannes Lochner a 34 centesimi, mentre è quinto il lettone Jekabs Kalenda a 39.

Sesta posizione per il sud-coreano Jinsu Kim a 44 centesimi dalla vetta, settima per lo statunitense Frankie Del Duca a 49, quindi ottavo il britannico Brad Hall a 54. Nona posizione per lo svizzero Cédric Follador con un distacco di 60 centesimi, subito davanti al connazionale Timo Rohner che completa la top10 a 61. Si ferma in 20a posizione invece Patrick Baumgartner con un tempo di 56.92 a 1.25 da Friedrich.

Quale sarà il programma della gara di bob a 2 maschile? Tra pochi minuti si tornerà in azione per la quarta prova. La quinta sarà in programma nella giornata di domani, sabato 14 febbraio alle ore 10.00, quindi la sesta ed ultima a seguire. La gara che assegnerà le medaglie, invece, scatterà lunedì 16 febbraio alle ore 10.00 con la prima manche, la seconda sarà alle ore 11.57, quindi la terza andrà in scena alle ore 19.00 di martedì 17 febbraio, quindi la quarta e decisiva prenderà il via alle ore 21.05.