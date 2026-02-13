Equilibrio totale nella quarta prova del bob a 2. Jinsu Kim svetta, Patrick Baumgartner ancora fuori dalla top10

Jinus Kim ha chiuso al comando la quarta prova della gara di bob a 2 maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato intitolato ad Eugenio Monti abbiamo assistito ad un allenamento che, come quello precedente, ha rimescolato parecchio le carte in tavola. L’equilibrio regna sovrano con i primi 5 racchiusi in appena 15 centesimi, mentre il nostro Patrick Baumgartner scivola nuovamente oltre la top10.

Il sud-coreano Jinsu Kim ha fermato i cronometri sul tempo di 56.06 con 6 centesimi di vantaggio su Johannes Lochner, quindi terzo lo statunitense Frankie Del Duca a 14 a braccetto con il britannico Brad Hall.

Quinta posizione per Francesco Friedrich a 15 centesimi, sesta per lo svizzero Cedric Follador a 26. Settima posizione per Mihai Cristian Tentea a 27, ottava per lo svizzero Michael Vogt a 31, quindi nono il suo connazionale Timo Rohner a 35. Non va oltre il crono di 56.69 a 63 centesimi e la quindicesima posizione, invece, il nostro Patrick Baumgartner.

Quale sarà il programma della gara di bob a 2 maschile? La quinta sarà in programma nella giornata di domani, sabato 14 febbraio alle ore 10.00, quindi la sesta ed ultima a seguire. La gara che assegnerà le medaglie, invece, scatterà lunedì 16 febbraio alle ore 10.00 con la prima manche, la seconda sarà alle ore 11.57, quindi la terza andrà in scena alle ore 19.00 di martedì 17 febbraio, quindi la quarta e decisiva prenderà il via alle ore 21.05.