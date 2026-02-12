La seconda prova del monobob conferma il duello Stati Uniti-Germania. Simona De Silvestro nella top10

Si staglia sempre più all’orizzonte il duello Germania-Stati Uniti per quanto riguarda il monobob sotto i Cinque Cerchi. Elena Meyers Taylor ha chiuso al comando la seconda manche di allenamento della gara di monobob femminile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ma alle sue spalle è un vero e proprio scontro tra teutoniche e statunitensi.

Sul tracciato ampezzano intitolato a Eugenio Monti Elana Meyers Taylor ha messo a segno il miglior tempo in 59.82 con 14 centesimi di margine sulla tedesca Laura Nolte, quindi terza posizione per la statunitense Kaysha Love a 26. Quarta posizione per la tedesca Lisa Buckwitz a 40 centesimi dalla vetta, quindi è quinta la statunitense Kaillie Humphries a 41. Sesta l’ennesima tedesca, Kim Kalicki a 78 centesimi.

Settima posizione per la britannica Adele Nicoll a 82 centesimi, ottava per l’austriaca Katrin Beierl a 84 centesimi. In nona posizione troviamo la prima delle azzurre, Simona De Silvestro, a 92 centesimi dalla vetta, quindi è decima l’atleta di Taipei, Sin-Rong Lin a 1.01. Chiude, invece, 13a Giada Andreutti a 1.22.

Come proseguirà il programma della gara di monobob femminile? Domani, venerdì 13 febbraio, vedremo la terza prova a partire dalle ore 11.45 con la quarta a seguire. Sabato 14 febbraio, poi, vivremo la quinta prova alle ore 10.00 con la sesta ed ultima a seguire. A partire da domenica 15 febbraio, poi, si partirà con la gara che assegnerà le medaglie. La prima manche scatterà alle ore 10.00, quindi la seconda prenderà il via alle ore 11.50 Lunedì 16 febbraio vedremo la terza manche alle ore 19.00, quindi la quarta e decisiva scatterà alle ore 21.05.