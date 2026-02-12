Lisa Buckwitz chiude in vetta la prima prova del monobob. Italiane lontane

Si annuncia un duello Germania-Stati Uniti nel monobob? Lisa Buckwitz, infatti, ha chiuso al comando la prima manche di allenamento della gara di monobob femminile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ma alle sue spalle è un vero e proprio scontro tra teutoniche e statunitensi.

Sul tracciato ampezzano Lisa Buckwitz ha chiuso il primo allenamento con il tempo di 59.92 con 5 centesimi di vantaggio sulla statunitense Elana Meyers Taylor, mentre è terza la sua connazionale Kaillie Humphries a 7. Quarta posizione per l’australiana Bree Walker in 1:00.00 a 8 centesimi, quinta la tedesca Laura Nolte con un distacco di 11 centesimi a braccetto con la statunitense Kaysha Love.

Settima posizione per la francese Margot Boch a 23 centesimi dalla vetta, ottava per la svizzera Melanie Hasler a 29, mentre è nona la canadese Cynthia Appiah a 31, quindi completa la top 10 la tedesca Kim Kalicki a 33. Le italiane sono lontane. Simona De Silvestro con il tempo di 1:00.38 chiude in 13a posizione, mentre Giada Andreutti è 22a in 1:01.17.

Come proseguirà il programma della gara di monobob femminile? Tra pochi minuti si tornerà subito in scena per la seconda prova. Domani, venerdì 13 febbraio, vedremo la terza prova a partire dalle ore 11.45 con la quarta a seguire. Sabato 14 febbraio, poi, vivremo la quinta prova alle ore 10.00 con la sesta ed ultima a seguire. A partire da domenica 15 febbraio, poi, si partirà con la gara che assegnerà le medaglie. La prima manche scatterà alle ore 10.00, quindi la seconda prenderà il via alle ore 11.50 Lunedì 16 febbraio vedremo la terza manche alle ore 19.00, quindi la quarta e decisiva scatterà alle ore 21.05.