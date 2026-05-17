Quanti soldi guadagna Perugia vincendo la Champions League di volley? Montepremi sfizioso per il bis

Perugia ha vinto la Champions League 2026 di volley maschile, trionfando alla Inalpi Arena di Torino dopo aver sconfitto con un doppio 3-0 le due formazioni polacche che si erano presentate nel capoluogo piemontese: il PGE Projekt Varsavia in semifinale e l’Aluron Warta Zawiercie nell’atto conclusivo. La formazione umbra ha difeso il titolo conquistato dodici mesi fa e si è confermata Campionessa d’Europa, dopo aver già conquistato lo scudetto e il Mondiale per Club.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno alzato al cielo la coppa più ambita del panorama pallavolistico con pieno merito, regalandosi la grande gioia in chiusura di un’annata agonistica praticamente perfetta (all’appello è mancata soltanto la Coppa Italia, finita nelle mani di Verona). I rossoneri hanno replicato l’affermazione ottenuta lo scorso anno sempre contro lo Zawiercie, anche se a Lodz fu necessario il tie-break per meritarsi la prima gioia della storia nella massima competizione.

Trionfo totale per i punti fermi di questa formazione: il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, i centrali Agustin Loser e Roberto Russo, il libero Massimo Colaci. C’è però anche un interessante risvolto sotto il profilo economico: quanti soldi ha guadagnato Perugia vincendo la Champions League? Il montepremi è pari a 500.000 euro, fondamentali per le casse della corazzata umbra.

QUANTI SOLDI GUADAGNA PERUGIA VINCENDO LA CHAMPIONS LEAGUE?

500.000 euro.