Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2026 oggi: orari partite 11 febbraio, programma, streaming

La Serie A1 femminile Tigotà entra nel momento decisivo della stagione e l’11ª giornata di ritorno, in programma mercoledì 11 febbraio, si presenta come un crocevia fondamentale tanto nella corsa al vertice quanto nella lotta per playoff e salvezza. Con la regular season ormai agli sgoccioli, ogni punto pesa come oro e il calendario propone incroci ad alto tasso di tensione.

In vetta resta saldamente Conegliano, capace di confermare la propria superiorità anche nell’ultimo turno, espugnando Scandicci con un netto 3-0 al termine di una battaglia infinita nel primo set. Le venete guidano la classifica con 63 punti, forti di una continuità impressionante e di un roster che continua a rispondere presente nei momenti chiave. Alle spalle dell’Imoco, Scandicci resta seconda ma ha visto allontanarsi ulteriormente la capolista, mentre Milano, sconfitta al tie-break a Novara, deve ora difendere il terzo posto dagli assalti di Chieri e Novara, racchiuse in pochi punti. Proprio il successo di Novara su Milano (3-2) ha rappresentato uno degli snodi più importanti dell’ultima giornata: una partita di grande intensità, decisa al quinto set, che ha rilanciato le ambizioni delle piemontesi e confermato come la zona alta della classifica sia tutt’altro che cristallizzata. Chieri, dal canto suo, ha fatto il proprio dovere con un 3-0 su Cuneo, mantenendo il passo delle prime e consolidando la propria posizione tra le big.

Il programma dell’11 febbraio propone subito un confronto delicato in chiave salvezza tra Honda Cuneo Granda Volley e Bergamo. Le orobiche, reduci dal convincente 3-1 contro Monviso, cercano continuità per blindare il settimo posto, mentre Cuneo è chiamata a reagire per non restare invischiata nelle ultime posizioni. Sempre sul fronte basso della classifica, a Perugia, la Bartoccini-Mc Restauri ospita Eurotek Laica Uyba in uno scontro diretto che può pesare enormemente sul destino delle umbre, fanalino di coda e reduci dalla sconfitta interna con San Giovanni in Marignano.

Grande attenzione anche al match dell’Allianz Cloud, dove Milano riceve Omag-Mt San Giovanni in Marignano, formazione in crescita che nell’ultimo turno ha superato Perugia mostrando solidità e carattere. Le lombarde, scottate dalla battuta d’arresto di Novara, non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono restare agganciate al treno che porta al secondo posto.

A Villafranca Piemonte, Wash4green Monviso Volley affronta Chieri in una gara che mette di fronte ambizioni opposte: le padrone di casa cercano punti pesanti per risalire, mentre le biancoblù vogliono confermarsi come una delle realtà più solide del campionato. A Pesaro, invece, la Megabox Vallefoglia, sesta forza del torneo, ospita Scandicci in un test probante, dopo il successo esterno di Macerata che ha certificato l’ottimo momento delle marchigiane. Chiude il quadro la sfida del Fontescodella tra Macerata e Novara, con le padrone di casa obbligate a fare punti per non scivolare ulteriormente verso il basso e le piemontesi lanciate dall’entusiasmo dell’ultima vittoria. Una gara che può incidere tanto sul morale quanto sulla classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della 24ma giornata di serie A1 di volley femminile in programma oggi, mercoledì 11 febbraio.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Mercoledì 11 febbraio

Ore 19.30 – Honda Cuneo Granda Volley vs Bergamo – Diretta streaming su VBTV e Dazn

Ore 20.00 – Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Eurotek Laica Uyba – Diretta streaming su VBTV e Dazn

Ore 20.00 – Numia Vero Volley Milano vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Wash4green Monviso Volley vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta Tv su Raisport, diretta streaming su VBTV e Rai Play

Ore 20.30 – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Cbf Balducci Hr Macerata vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta streaming su VBTV