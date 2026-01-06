Altri video
Federica Curiazzi: da insegnante ai Mondiali, la marcia come scelta di vita | Sprint Zone
FOCUS – Tennistavolo | John Oyebode, identità e futuro dell’azzurro
TALENT ZONE – Con QI e iQfoil Medea Falcioni vola sull’acqua dei grandi
Sprint Zone | Manuel Lando: dal 2,26 indoor alle sfide decisive del 2026
Entra nel mondo di Enrica Merlo, una delle figure più iconiche della pallavolo italiana : dal suo esordio in Serie A2 a Padova, passando per anni indimenticabili con Volley Bergamo e il ruolo da protagonista con la Savino Del Bene Scandicci.
In questa intervista esclusiva di FOCUS – Pallavolo, Enrica racconta i momenti di maggiore emozione, i trionfi nazionali e internazionali , le sfide con gli infortuni, la leadership come capitana e la transizione verso un ruolo istituzionale come consigliere rappresentante delle atlete nella FIPAV (2025). ️✨
Scopri con noi:
come ha costruito la sua carriera
le strategie per superare i momenti difficili
il rapporto con compagne e tecnici
la visione per il futuro del volley femminile in Italia
Non perdere questa chiacchierata sincera, emozionale e ricca di spunti per tutti gli appassionati!
#Volley #Pallavolo #EnricaMerlo #FOCUS #Intervista #Sport #VolleyItalia #FIPAV #Leadership #Atlete
Conclude Alice Liverani.