Entra nel mondo di Enrica Merlo, una delle figure più iconiche della pallavolo italiana : dal suo esordio in Serie A2 a Padova, passando per anni indimenticabili con Volley Bergamo e il ruolo da protagonista con la Savino Del Bene Scandicci.

In questa intervista esclusiva di FOCUS – Pallavolo, Enrica racconta i momenti di maggiore emozione, i trionfi nazionali e internazionali , le sfide con gli infortuni, la leadership come capitana e la transizione verso un ruolo istituzionale come consigliere rappresentante delle atlete nella FIPAV (2025). ️✨

Scopri con noi:
come ha costruito la sua carriera
le strategie per superare i momenti difficili
il rapporto con compagne e tecnici
la visione per il futuro del volley femminile in Italia

Non perdere questa chiacchierata sincera, emozionale e ricca di spunti per tutti gli appassionati!
Conclude Alice Liverani.

