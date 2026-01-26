In questo nuovo episodio di FOCUS PASSION incontriamo due realtà sportive che dimostrano come passione, sport e comunità possano trasformarsi in crescita personale, educazione e senso di appartenenza.

Pallavolo Alfieri – Cagliari, con Piergiorgio Bittichesu, racconta una storia lunga oltre 40 anni: dalla crescita del settore giovanile alla prima squadra che dalla stagione 2025/2026 militerà in Serie B1, rappresentando il Sud Sardegna ai massimi livelli del volley femminile. La AYA – Alfieri Young Academy garantisce un percorso educativo e inclusivo per le giovani atlete, valorizzando talento, rispetto delle regole e responsabilità personale.

⚽ Calcio Ruffini – Torino, con il Sig. Francesco Rusinà, mostra come un gruppo nato dall’università sia diventato una società solida e organizzata, capace di conciliare divertimento, passione e risultati agonistici. Autofinanziata e sostenuta da piccoli sponsor, la società punta a creare un ambiente dove sport, socialità e crescita personale convivono insieme.

Due mondi diversi — pallavolo e calcio — ma con lo stesso obiettivo: formare persone attraverso lo sport, valorizzare il territorio e creare comunità solide e inclusive.

Sostieni queste società sportive! Visita le loro vetrine ufficiali su Tu Spons e acquista i gadget, contribuendo concretamente ai loro progetti sportivi.

Vetrine Tu Spons

* Pallavolo Alfieri: https://www.tuspons.com/vetrina-ente-sportivo/asdpallavoloalfieri

* Calcio Ruffini: https://www.tuspons.com/vetrina-ente-sportivo/asd-calcio-ruffini

Conduce Alice Liverani