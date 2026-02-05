Ian Matteoli stacca il biglietto per la finale del Big Air di snowboard con un punteggio importante

Buone notizie a valanga per l’Italia alla viglia della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si sono disputate in serata allo Snow Park di Livigno le qualifiche per quanto riguarda il Big Air al maschile, con Ian Matteoli che ha dato spettacolo.

L’azzurro ha agguantato l’accesso alla finale che si disputerà sabato sera con buonissime chance di fare bene. La prima run è stata devastante: un 93.75 di punteggio che è il miglior salto di tutta la giornata. Ottimo anche il terzo salto, con un over ottanta che lo colloca in seconda piazza.

Andando a dare uno sguardo alle possibilità di medaglia, c’erano alla vigilia, ci sono ancora di più ora: l’azzurro dovrà però trovare due salti perfetti ed andare di nuovo oltre i 170 punti per sognare il podio.

Primo, in una classifica dominata dagli asiatici, è il nipponico Hiroto Ogiwara: 178.50 il totale sui primi due salti di gara. Subito dietro Matteoli troviamo il nipponico Kira Kimura ed il cinese Yiming Su, grande favorito per la medaglia d’oro.