Quando la finale di Ian Matteoli nel big air di snowboard: orario, avversari, tv

Domani, sabato 7 febbraio (ore 19:30), ci sarà l’appuntamento con la storia per Ian Matteoli. L’azzurro ha iniziato in maniera sorprendente il proprio percorso nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Il ventenne piemontese, impegnato nei turni di qualificazione nello snowboard freestyle, specialità Big Air a Livigno, ha saputo interpretare in maniera magistrale la prova.

Matteoli ha concluso col secondo punteggio (174.50), preceduto solo dal giapponese Hiroto Ogiwara, che ha saputo fare meglio con lo score di 178.50 per il nipponico. Il nostro portacolori ha aperto in maniera convincente, centrando nella prima run un parziale di 93.75 che sarebbe restato il riscontro più alto dell’intera qualificazione.

Grande condizione per lo snowboarder tricolore, tenuto conto anche di quanto fatto nella seconda e terza prova: 77.17 e 80.75. Riscontri che gli hanno regalato una storica qualificazione alla finale. Nella scia dell’azzurro, troviamo in terza posizione l’altro nipponico Kira Kimura (173.25), il cinese Yiming Su (172.75) ed il terzo giapponese di giornata Taiga Hasegawa (172.25). Da questi atleti Ian dovrà guardarsi.

La finale dello snowboard Big Air maschile, con Ian Matteoli protagonista, sarà di scena domani 7 febbraio (ore 19:30) e godrà della copertura televisiva di Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

QUANDO LA FINALE DI IAN MATTEOLI NEL BIG AIR SNOWBOARD

Sabato 7 febbraio

Ore 19:30 finale snowboard Big Air a Livigno – Diretta tv su Rai 2 HD.

AVVERSARI IAN MATTEOLI

1 31 AUS GUSELI Valentino

2 4 NZL MENZIES Dane

3 2 JPN KIMATA Ryoma

4 6 USA MARTIN Oliver

5 14 NZL JAMIESON Rocco

6 22 NZL FARRELL Lyon

7 20 CAN JOBIN Francis

8 1 JPN HASEGAWA Taiga

9 3 CHN SU Yiming

10 5 JPN KIMURA Kira

11 8 JPN OGIWARA Hiroto

PROGRAMMA FINALE IAN MATTEOLI SNOWBOARD BIG AIR OLIMPIADI MILANO CORTINA: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport