Snowboard, i convocati dell’Italia per Laax. Ian Matteoli e altri 6 azzurri in gara nello slopestyle

Saranno sette gli italiani impegnati a Laax nella quinta tappa della Coppa del Mondo park&pipe 2025-2026 di snowboard, in programma da giovedì 15 a domenica 18 gennaio. La località svizzera ospiterà un duplice appuntamento, infatti il calendario prevede un evento di slopestyle ed uno di halfpipe a meno di un mese dall’inizio dei Giochi Olimpici.

Il direttore tecnico azzurro Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile di settore Coppa del Mondo Filippo Kratter, ha convocato i seguenti atleti per la gara di slopestyle prevista sulle nevi svizzere tra il 16 ed il 18 gennaio: Ian Matteoli, Emiliano Lauzi, Nicola Liviero, Leo e Loris Framarin tra gli uomini; Emma Gennero e Marilù Poluzzi in campo femminile.

La FISI ha comunicato inoltre le convocazioni per la tappa di Coppa Europa sempre a base di slopestyle che si terrà mercoledì 15 gennaio a Seiser Alm (Alpe di Siusi): Felix Fulterer, Nicola Galli, Marcello Grassis, Gregorio Marchelli, Tommaso Lupi, Stella Accati, Matilde Pizzutto, Alessia ed Arianna Vergani.