Brutto incidente per Mark McMorris in un allenamento di Big Air a Livigno prima delle Olimpiadi

Cresce l’apprensione per le condizioni di Mark McMorris, stella dello snowboard canadese, rimasto vittima di una violenta caduta durante l’allenamento ufficiale di Big Air alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L’incidente è avvenuto nel Livigno Snow Park, teatro delle competizioni di snowboard e sci freestyle.

L’atleta nordamericano è stato soccorso immediatamente dallo staff medico e trasportato in barella fuori dall’impianto olimpico, sotto gli occhi preoccupati di compagni di squadra e addetti ai lavori. Poco dopo l’accaduto, il team canadese ha diffuso un breve comunicato ufficiale, confermando che McMorris sarà sottoposto a una serie di accertamenti clinico-strumentali e augurandogli un rapido recupero. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati non appena disponibili.

Classe 1993, McMorris è uno degli snowboarder dalla storia più lunga e gloriosa. Nel suo palmarès spiccano tre medaglie di bronzo olimpiche consecutive nello slopestyle, conquistate tra Sochi 2014 e Pechino 2022, oltre al prestigioso oro mondiale nel big air ad Aspen 2021. Alla sua quarta partecipazione olimpica, il nordamericano si stava preparando alle qualificazioni di Big Air, una specialità che prevede salti spettacolari da rampe che superano i 50 metri di altezza.

La carriera di McMorris è stata segnata anche da una straordinaria capacità di resilienza: nel 2017 sopravvisse a un gravissimo incidente in backcountry, riportando fratture multiple e tornando comunque ai massimi livelli. Fuori dalle competizioni, insieme al fratello Craig, ha fondato la McMorris Foundation, impegnata a rendere lo sport più accessibile e inclusivo per i giovani canadesi.