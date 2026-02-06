LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris e Franzoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno, amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza prova della discesa maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Si torna in pista sulla leggendaria Stelvio: gli atleti studiano, per l’ultima volta, le traiettorie da utilizzare nella gara di domani. Gli azzurri Paris e Franzoni sfruttano l’occasione per l’ultima rifinitura.

Nella seconda prova cronometrata Mattia Casse, pur saltando una porta, ha stabilito il miglior tempo. I velocisti italiani hanno confermato le loro brillanti condizioni con l’eccellente secondo crono stabilito da Florian Schieder e il terzo posto conquistato da Giovanni Franzoni dopo la seconda posizione ottenuta nel primo training.

I big, almeno per ora, hanno preferito tenere una condotta prudente. I favoriti non si sono ancora esposti e hanno giocato a nascondersi. Dominik Paris, autentico padrone di casa sulla pista italiana in forza dei sette successi ottenuti, ha spinto fino all’ultimo settore prima di rialzarsi e tagliare il traguardo con oltre due secondi di ritardo.

Da valutare quale sarà il comportamento tenuto dagli elvetici ed in particolare dai primi due della classifica di specialità in Coppa del mondo. Nel training di ieri Marco Odermatt ha premuto il piede sull’acceleratore solo nei settori che gli interessava provare, così come il suo connazionale Franjo von Allmen, letteralmente rialzatosi dopo aver tirato a tutta nei primi settori con un tempo di oltre sette decimi più veloce rispetto a quello stabilito da Casse.

La terza prova cronometrata della Discesa maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina è in programma alle 11.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!