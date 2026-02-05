Startlist terza prova discesa Bormio 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domani, venerdì 6 febbraio, a Bormio (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: in programma la terza ed ultima prova cronometrata della discesa maschile, che scatterà alle ore 11.30. Saranno al cancelletto di partenza 44 atleti in rappresentanza di 17 Paesi.

Saranno 5 gli azzurri al via, come accaduto delle precedenti prove, che si contenderanno i 4 pettorali per la gara di sabato: Giovanni Franzoni scatterà con il numero 7, Dominik Paris con il 10, Florian Schieder con il 15, Mattia Casse con il 19, e Christof Innerhofer con il 26.

Per la terza ed ultima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SCI ALPINO ALLE OLIMPIADI

Venerdì 6 febbraio

Ore 11.30 Terza prova cronometrata discesa maschile Bormio (Italia)

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA TERZA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 180877 LEHTO Elian 2000 FIN

2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN

3 561310 HROBAT Miha 1995 SLO

4 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA

5 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN

6 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI

7 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA

8 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI

9 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI

10 291459 PARIS Dominik 1989 ITA

11 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA

12 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI

13 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA

14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT

15 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA

16 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA

17 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI

18 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR

19 990081 CASSE Mattia 1990 ITA

20 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT

21 54445 HAASER Raphael 1997 AUT

22 202762 JOCHER Simon 1996 GER

23 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT

24 561255 CATER Martin 1992 SLO

25 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA

26 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA

27 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA

28 104272 SEGER Brodie 1995 CAN

29 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA

30 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE

31 104468 READ Jeffrey 1997 CAN

32 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR

33 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE

34 6531520 MORSE Sam 1996 USA

35 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT

36 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR

37 104539 SEGER Riley 1997 CAN

38 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR

39 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON

40 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT

41 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER

42 6532084 RADAMUS River 1998 USA

43 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR

44 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL