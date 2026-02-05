Mattia Casse svetta in prova: “Spero in più ghiaccio”. Schieder: “So di essere veloce, gara aperta…”

Mattia Casse ha firmato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, anche se è incappato in un salto di pista sull’impegnativa pista Stelvio di Bormio. Il 35enne ha fermato il cronometro su 1:52.85 e ha fornito un chiaro segnale di ottima forma in vista dell’attesissima gara che sabato 7 febbraio (ore 11.30) assegnerà le prime medaglie di questa edizione dei Giochi.

L’azzurro ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Mi piace molto questa pista, mi piace questa neve: ogni giorno migliora, oggi era più dura di ieri, il team di preparazione sta lavorando molto bene. Spero che nei prossimi giorni ci sia più ghiaccio. Per domani vedremo se ci sarà una terza prova, altrimenti mi dedicherò ad un allenamento più tecnico”.

Alle spalle di Mattia Casse si è piazzato un brillante Florian Schieder, ottimo secondo con un ritardo di 45 centesimi dal compagno di squadra. L’altoatesino, che a sua volta ha preceduto Giovanni Franzoni, ha fornito una prova di ottima efficienza dopo essersi già distinto a Kitzbuehel e a Crans Montana nelle ultime settimane.

Schieder ha fatto un punto della situazione: “Oggi condizioni nettamente migliori, la linea era abbastanza pulita e si pulirà ancora. Io ho guardato bene alcuni passaggi e cercherò di passare al meglio. Sono tanti gli atleti che possono fa bene, ma ci siamo anche noi. So di essere veloce, sarà una gara aperta nella quale bisognerà attaccare a tutta dall’inizio alla fine”.