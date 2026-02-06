LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: Goggia e Brignone assaggiano l’Olympia delle Tofane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima prova della discesa femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’Olympia delle Tofane apre finalmente i battenti per il primo training ufficiale di questa rassegna olimpica.

La tanta neve caduta su Cortina nelle prime ore di questa rassegna a cinque cerchi ha portato gli organizzatori ad annullare la prima prova cronometrata prevista per la giornata di ieri. Quest’oggi quindi le atlete faranno il proprio debutto stagionale sulla pista di Cortina, per assaggiare la pista in vista della gara di domenica dove si assegneranno le medaglie della discesa libera.

In casa Italia gli occhi sono puntati soprattutto su Federica Brignone. Per la campionessa azzurra sarà un’occasione importante per testare la propria condizione fisica dopo il rientro in velocità di settimana scorsa a Crans Montana. Per l’italiana questa prova aprirà una giornata carica di emozioni che si concluderà nella cerimonia di apertura di Cortina dove Brignone porterà il tricolore azzurro insieme ad Amos Mosaner.

Curiosità anche per vedere quale sarà l’atteggiamento in prova di Sofia Goggia. L’azzurra conosce benissimo l’Olympia delle Tofane, dove ha trionfato quattro volte in discesa (2018, 2022, 2023 e 2025) ed ottenuto due top 5 in Super G. Per l’italia saranno al via della prova anche Laura Pirovano, Nicol e Nadia Delago ed Elena Curtoni.

La prova cronometrata della discesa femminile di Cortina è in programma alle 11.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!!