A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: prove discesa maschile e femminile 6 febbraio, programma, streaming

Venerdì 6 febbraio, tra la Stelvio di Bormio e l’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo la curiosità sarà tanta. Ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prenderanno il via al termine della cerimonia d’apertura (ore 20:00), ma a precedere il tutto ci sarà da osservare con attenzione quanto accadrà sulle nevi a Cinque Cerchi.

Nel giorno indicato, infatti, si assisterà alla terza prova cronometrata di discesa maschile e alla seconda femminile, in due scenari speciali e diversi. La citata Stelvio sarà il banco di prova per gli uomini-jet, attesi al terzo training per rifinire la preparazione in vista della discesa di sabato 7 febbraio (ore 11:30) che assegnerà le medaglie.

Tra le fila azzurre le attese non mancano e gli osservati speciali sono in particolari Dominik Paris e Giovanni Franzoni, che meglio degli altri hanno saputo interpretare questo avvicinamento alla competizione olimpica, ricordando soprattutto gli splendi risultati del bresciano in scenari di grande spessore come Wengen e Kitzbühel. Franzoni già in evidenza nella prima prova cronometrata.

Tra le donne, inevitabilmente, le attenzioni saranno su Federica Brignone. La campionessa valdostana, tornata a competere nel gigante di Plan de Corones in Coppa del Mondo, dopo il bruttissimo incidente dello scorso aprile, ha dei punti di domandi in discesa rispetto al suo rendimento. La resa nel training sull’Olympia delle Tofane potrebbe rivelarsi determinante per la scelta. Oltre a Brignone, il gruppo delle azzurre sarà guidato da Sofia Goggia, sempre molto a proprio agio sul pendio delle Tofane.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle prove cronometrata delle discese libere di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La copertura dei due training di domani sarà offerta solo in streaming su Discovery+ e su HBO Max. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due prove.

A CHE ORA LO SCI ALPINO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Venerdì 6 febbraio

Ore 11.30 prova cronometrata 3 discesa maschile Bormio (Italia)

Ore 11.30 prova cronometrata 1 discesa femminile Cortina d’Ampezzo (Italia)

*prova cronometrata 1 discesa femminile annullata

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.