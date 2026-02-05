Sci alpino, risultati e classifica seconda prova discesa Bormio: i tempi e chi ha saltato la porta

Mattia Casse ha firmato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, anche se l’azzurro ha saltato una porta subito dopo la Carcentina (l’unico ad avere mancato un passaggio durante questo test in Valtellina). Il nostro portacolori, sceso con il pettorale numero 5, ha fermato il cronometro su 1:52.85 e ha così preceduto di 45 centesimi un brillante Florian Schieder.

Il talentuoso altoatesino si è distinto nei primi cinque intermedi e ha un po’ rallentato nel finale, provando le linee e cercando il feeling migliore con la neve della pista Stelvio di Bormio in vista dell’attesissima gara di sabato 7 febbraio, quando verranno assegnate le prime medaglie di questa edizione dei Giochi (considerando tutti gli sport).

Tre italiani nelle prime tre posizioni: Giovanni Franzoni ha chiuso in terza piazza con un distacco di 87 centesimi dalla vetta, dimostrando di essere in ottima forma dopo aver vinto il superG di Wengen e la discesa libera di Kitzbuehel nelle ultime settimane, esplodendo in maniera definitiva ai massimi livelli internazionali. Alle spalle del bresciano si sono piazzati i francesi Maxence Muzaton e Nils Allegre (quarti a 0.99), mentre il primo svizzero è Alexis Monney (sesto a 1.16).

Christof Innerhofer non invecchia mai ed è ottimo settimo a 1.18 da Mattia Casse, ma l’altoatesino non dovrebbe prendere parte alla discesa libera di sabato e dovrebbe concentrarsi sul superG, dove potrebbe essere un outsider di lusso. Completano la top-10 lo sloveno Miha Hrobat, lo svizzero Niels Hintermann e il canadese Cameron Alexander. Dominik Paris ha invece controllato la situazione, spingendo soltanto in alcuni tratti: 16ma piazza (a 2.03) per uno degli uomini più vincenti della storia su questo tracciato.

Sono attardati altri big che puntano a una medaglia a cinque cerchi: l’austriaco Vincent Kriechmayr (12mo) e gli svizzeri Marco Odermatt (23mo) e Franjo Von Allmen (26mo) si sono risparmiati in diversi tratti. Di seguito i risultati e la classifica della seconda prova cronometrata della discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

CLASSIFICA SECONDA PROVA DISCESA OLIMPIADI 2026

1* 5 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:52.85 (con salto di porta)

2 12 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:53.30 0.45 13.67

3 11 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA 1:53.72 0.87 26.33

4 16 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:53.84 0.99 29.93

4 9 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA 1:53.84 0.99 29.93

6 15 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI 1:54.01 1.16 35.02

7 24 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:54.03 1.18 35.62

8 18 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 1:54.05 1.20 36.22

9 6 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI 1:54.39 1.54 46.34

10 19 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN 1:54.45 1.60 48.12

11 23 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT 1:54.59 1.74 52.27

12 14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:54.68 1.83 54.93

13 21 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 1:54.70 1.85 55.52

14 1 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI 1:54.74 1.89 56.70

15 30 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA 1:54.87 2.02 60.53

16 13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:54.88 2.03 60.82

17 28 561255 CATER Martin 1992 SLO 1:54.95 2.10 62.88

18 17 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR 1:54.96 2.11 63.18

19 25 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA 1:55.10 2.25 67.28

20 26 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1:55.17 2.32 69.34

21 20 180877 LEHTO Elian 2000 FIN 1:55.32 2.47 73.72

22 3 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:55.34 2.49 74.31

23 7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:55.57 2.72 81.01

24 27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN 1:55.60 2.75 81.88

25 29 202762 JOCHER Simon 1996 GER 1:55.64 2.79 83.04

26 10 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI 1:55.72 2.87 85.37

27 22 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:55.75 2.90 86.24

28 8 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:56.04 3.19 94.62

29 31 104468 READ Jeffrey 1997 CAN 1:56.35 3.50 103.54

30 34 6531520 MORSE Sam 1996 USA 1:56.40 3.55 104.98

31 2 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA 1:56.45 3.60 106.41

32 37 104539 SEGER Riley 1997 CAN 1:56.63 3.78 111.56

33 42 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:56.71 3.86 113.84

34 39 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 1:56.86 4.01 118.11

35 38 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR 1:56.96 4.11 120.95

36 33 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 1:57.44 4.59 134.53

37 36 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR 1:57.55 4.70 137.62

38 35 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT 1:59.20 6.35 183.36

39 40 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT 2:00.32 7.47 213.69

40 43 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR 2:03.02 10.17 284.55

41 44 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL 2:06.32 13.47 367.03

NON GIUNTO AL TRAGUARDO

4 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT

NON PARTITI

32 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR

41 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER

*= l’atleta ha fatto un salto di porta (in questa l’occasione l’unico è stato Mattia Casse)