Sci alpino, Goggia tenta l’allungo in classifica a Soldeu. Brignone punta alla prima vittoria

Ritorna la Coppa del Mondo! Dopo le strabilianti settimane olimpiche, la carovana del Circo Bianco ricomincia a muoversi e sarà un lungo fine settimana dedicato alla velocità quello a Soldeu (Andorra). In programma, infatti, ci sono una discesa libera e due superG, uno dei quali che è il recupero di quello cancellato a Zauchensee. C’è grande attesa in casa Italia per le nostre azzurre, che possono davvero essere grandi protagoniste sulle nevi andorrane.

Sicuramente è un weekend decisamente importante per Sofia Goggia. La bergamasca si trova in testa alla classifica di superG e dunque ha la grande occasione di allungare sulle rivali. La più vicina delle inseguitrici è la neozelandese Alice Robinson, che ha un ritardo da Goggia di 60 punti e dunque davvero la bergamasca può anche mettere un sigillo su quella che sarebbe la sua prima sfera di cristallo in questa specialità dopo le quattro vinte in discesa. Si comincia, però, proprio dalla discesa (domani) e Goggia non è ancora riuscita ad ottenere una vittoria in questa stagione in quella che è la sua specialità. Uno zero veramente insolito per la bergamasca, che domani vuole provare a cancellare.

Appuntamento con la discesa fondamentale anche per Federica Brignone, che affronterà la prima libera della stagione in Coppa del Mondo con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali per cercare la qualificazione alle finali di Lillehammer. La valdostana torna sugli sci dopo le imprese di Cortina e chiaramente è attesissima, visto che è anche l’unica italiana ad aver vinto proprio sulle nevi andorrane ed anche in superG nel 2016.

Non solo Goggia e Brignone, ma in casa Italia sono tante le azzurre che possono dire la loro. Chiaramente Laura Pirovano ha ben tre occasioni per centrare finalmente quel tanto atteso primo podio della carriera in Coppa del Mondo. Attenzione poi in superG a Roberta Melesi ed Elena Curtoni, che possono anche piazzare la zampata ed in discesa attenzione ad una Nicol Delago che è già andata bene in prova.

Ovviamente sarà assente Lindsey Vonn, che potrebbe anche vincere la coppa di discesa senza gareggiare. L’americana, che ha messo fine alla sua carriera con la terribile caduta di Cortina, guida con 400 punti ed alle sue spalle credono comunque nella rimonta sia le tedesche Emma Aicher (256) e Kira Weidle Winkelmann (232) sia le italiane (Pirovano è a 207 e Goggia è a 180). Attenzione poi all’austriaca Cornelia Huetter (179) e poi alla campionessa olimpica Breezy Johnson, più indietro in classifica, ma ancora alla ricerca incredibilmente della prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, nonostante in bacheca ci siano già un oro mondiale e uno olimpico.