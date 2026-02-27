Sci alpino, Elian Lehto in ospedale dopo la caduta a Garmisch: non è in pericolo di vita

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute del finlandese Elian Lehto, caduto nel corso della seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Garmisch, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino.

Il finlandese, secondo quanto scritto dall’ANSA, non sarebbe in pericolo di vita: nella rovinosa caduta rimediata quest’oggi, però, Lehto ha rimediato diverse lesioni al torace ed alle gambe. La Federazione Sci Finlandese ha fatto sapere che l’atleta è “cosciente e comunica normalmente“.

Lehto questa mattina aveva sbattuto con forza con la schiena sulla neve prima di finire la sua corsa in maniera violenta contro le reti di protezione. Il finlandese è stato trasportato in elicottero verso l’ospedale di Garmisch, dove resterà in osservazione prima di decidere le terapie più adeguate da seguire.