A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Soldeu e discesa Garmisch, tv, streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino propone due importanti appuntamenti per catalizzare l’attenzione degli appassionati nel sabato dedicato agli sport invernali: in programma il SuperG femminile a Soldeu, il via alle ore 10:15, e la discesa libera maschile a Garmisch-Partenkirchen, la partenza è prevista alle 11:15.

Sofia Goggia, dopo il terzo posto nella discesa libera di ieri che le ha consentito di accorciare le distanze nella lotta per il primo posto di disciplina, proverà a sfruttare i prossimi due appuntamenti per consolidare il primo posto nella graduatoria di una specialità in cui ha centrato l’unico successo stagionale. Figura nell’elenco delle partecipanti anche Federica Brignone. Appare molto probabile che la valdostana possa decidere solo all’ultimo se gareggiare o meno.

Il settimo appuntamento stagionale immette i discesisti verso uno sprint finale che dovrebbe certificare il successo dell’inarrestabile Marco Odermatt, al momento primo con 510 punti e oltre 100 lunghezze di vantaggio sul secondo, il connazionale Franjo von Allmen che, forte del titolo olimpico, proverà ad ostacolarne la marcia.

Giovanni Franzoni si è messo in evidenza nella prima prova cronometrata con il miglior tempo, mentre ieri è stato vittima di una caduta che fortunatamente non ha avuto conseguenze significative. Il bresciano proverà a recitare un ruolo da protagonista anche sulla Kandahar, spalleggiato in questo da Mattia Casse, il più veloce nel test cronometrato di ieri mattina.

Come seguire gli eventi in tv? Il SuperG femminile e la discesa libera maschile saranno trasmessi in diretta su Rai 2, mentre RaiSport HD proporrà le parti finali della libera maschile dalle 13:00. Sarà possibile seguire le gare in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle due gare, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni regalate dal grande Circo Bianco.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Sabato 28 febbraio

Ore 10.15 SuperG femminile Soldeu (Andorra) – Diretta tv Rai 2

Ore 11:15 Discesa libera maschile Garmisch (Germania) – Diretta tv Rai 2 e RaiSport HD (dalle 13:00)

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e RaiSport HD (dalle 13:00)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN; Discovery Plus e HBO Max

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA SUPERG FEMMINILE SOLDEU

1 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

3 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

4 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

5 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

6 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

7 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

8 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

10 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

11 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

12 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

13 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

14 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

15 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

16 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

17 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

18 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

19 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

20 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

21 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

22 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

23 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

24 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

25 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

26 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

27 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

28 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

29 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

30 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

31 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

33 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

34 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

35 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

36 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

37 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

38 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

39 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head

40 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

41 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

42 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head

43 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

44 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

45 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

46 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon

47 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

48 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

49 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

50 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle

51 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head

52 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head

53 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

54 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

55 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

56 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

57 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

58 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

PETTORALI DI PARTENZA DISCESA LIBERA MASCHILE GARMISCH

1 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

2 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

3 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

4 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

5 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

6 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

7 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

8 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

9 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

11 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

12 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

13 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

15 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

16 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

17 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

18 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

19 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

21 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

22 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

23 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

24 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

25 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

26 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

27 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

28 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

30 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

31 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

32 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

33 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

34 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

35 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

36 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

37 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

38 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

39 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

40 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

41 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

42 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

43 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

44 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

45 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

46 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

47 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

48 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

49 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

50 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

51 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

52 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

53 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head