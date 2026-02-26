Sci alpino, gli uomini-jet tornano in gara a Garmisch. Sarà ancora duello Svizzera-Italia?

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino riparte da uno dei luoghi storici del Circo Bianco come Garmisch. In Germania torneranno ad essere protagonisti gli uomini-jet visto che in programma ci sono nel weekend una discesa ed un superG. Attesa in casa Italia per i medagliati olimpici Giovanni Franzoni e Dominik Paris, ma può essere una due giorni importante per Marco Odermatt, che può mettere il sigillo definitivo sia sulla coppa di discesa sia su quella di superG.

Lo svizzero è stato il grande deluso dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, visto che non è riuscito a conquistare nemmeno una medaglia d’oro, tornando comunque a casa con tre medaglie al collo (due argenti ed un bronzo). La Coppa del Mondo è il suo habitat e solo la matematica lo tiene ancora lontano dalla sui quinta sfera di cristallo, visto che nella generale è assolutamente ormai irraggiungibile da tutti gli avversari.

Non solo la generale, però, per Odermatt che vuole assolutamente prendersi anche la coppa di discesa e quella di superG. Il vantaggio è abbastanza rassicurante in entrambe le graduatorie, anche se in discesa il connazionale Franjo Von Allmen, autentico dominatore dei Giochi con ben 3 medaglie d’oro (con anche la storica doppietta discesa-superG) proverà a riaprire la contesa (il ritardo è di 115 punti), sfruttando sicuramente un mese di febbraio magico per lui.

Si riproporrà probabilmente l’ormai consueto duello tra Italia e Svizzera. Oltre ai due fenomeni elvetici, ci sono anche gli azzurri che in questa stagione hanno sempre risposto presenti. In discesa libera Paris (ultimo vincitore a Garmisch in questa specialità nel 2021), Franzoni e Schieder si giocano il podio nella classifica di Coppa, ma attenzione ai primi due citati anche in superG, visto che entrambi possono assolutamente andare a caccia di un posto sul podio anche nella classifica di questa specialità.

Tra svizzeri ed italiani proveranno poi ad inserirsi come sempre gli austriaci, soprattutto Vincent Kriechmayr, Stefan Babinsky e Raphael Haaser, questi due soprattutto in superG, ma anche i francesi soprattutto con Nils Allegre, che vanta un successo nel 2024 in supergigante davanti a Guglielmo Bosca.