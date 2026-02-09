Bob, Olimpiadi 2026: il calendario e gli orari degli allenamenti ufficiali

I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda il bob stanno ufficialmente per incominciare. Sul budello intitolato a Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo il cosiddetto “Sliding Center” vedremo un programma ricchissimo tra bob a 2 maschile e femminile, bob a 4 maschile e monobob femminile. 4 titoli in palio. Di conseguenza, non mancherà una amplissima serie di prove ed allenamenti per ogni categoria per prepararsi nel migliore dei modi alle gare che assegneranno le medaglie.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo di tutti gli allenamenti dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Si inizierà giovedì 12 febbraio con le prime manche di allenamento del bob a 2 uomini, quindi del monobob donne. Da martedì 17 febbraio, invece, entrerà in scena il bob a 2 donne, mentre mercoledì 18 febbraio sarà la volta del bob a 4 uomini che, come tradizione, andrà a fare calare il sipario sulla manifestazione.

Come sarà composta la squadra azzurra? Vedremo Baumgartner Patrick 27/12/1994 G.S. Fiamme Azzurre, Bilotti Lorenzo 21/09/1994 G.S. Fiamme Oro, Fantazzini Eric 27/04/1996 C.S. Carabinieri, Mircea Robert Gino 09/08/1999 C.S. Carabinieri mentre la riserva sarà Verginer Alex 03/10/1994 C.S. Esercito. Tra le donne vedremo in azione Andreutti Giada 16/02/1995 C.S. Aeronautica Militare, De Silvestro Simona 01/09/1988 B.C. Cortina, Gatti Alessia 02/07/2002 C.S. Esercito, Costella Anna 30/07/2002 B.C. Cortina con riserva Cavalleri Noemi 30/01/2001 C.S. Aeronautica Militare.

Come seguire gli eventi in tv? Le prove delle gare di bob valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina non avranno copertura garantita in tv. Rai2 o RaiSport HD (227 di Sky e 58 del digitale terrestre) le proporranno eventualmente in base alla programmazione. In streaming si potranno seguire su discovery+ e HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno.

PROGRAMMA BOB GIOCHI OLIMPICI MILANO CORTINA 2026

Giovedì 12 febbraio

Ore 12,50 allenamento ufficiale prova 1 bob a 2 uomini

Ore 14.03 allenamento ufficiale prova 2 bob a 2 uomini

Ore 15.30 allenamento ufficiale prova 1 monobob donne

Ore 16.34 allenamento ufficiale prova 2 monobob donne

Venerdì 13 febbraio

Ore 09.00 allenamento ufficiale prova 3 bob a 2 uomini

Ore 10.13 allenamento ufficiale prova 4 bob a 2 uomini

Ore 11.45 allenamento ufficiale prova 3 monobob donne

Ore 12.49 allenamento ufficiale prova 4 monobob donne

Sabato 14 febbraio

Ore 10.00 allenamento ufficiale prova 5 monobob donne

Ore 11.04 allenamento ufficiale prova 6 monobob donne

Ore 12.30 allenamento ufficiale prova 5 bob a 2 uomini

Ore 13.43 allenamento ufficiale prova 6 bob a 2 uomini

Martedì 17 febbraio

Ore 14.00 allenamento ufficiale prova 1 bob a 2 donne

Ore 15.04 allenamento ufficiale prova 2 bob a 2 donne

Mercoledì 18 febbraio

Ore 10.00 allenamento ufficiale prova 1 bob a 4 uomini

Ore 11.13 allenamento ufficiale prova 2 bob a 4 uomini

Ore 14.00 allenamento ufficiale prova 3 bob a 2 donne

Ore 15.04 allenamento ufficiale prova 4 bob a 2 donne

Giovedì 19 febbraio

Ore 10.00 allenamento ufficiale prova 3 bob a 4 uomini

Ore 11.13 allenamento ufficiale prova 4 bob a 4 uomini

Ore 14.00 allenamento ufficiale prova 5 bob a 2 donne

Ore 15.04 allenamento ufficiale prova 6 bob a 2 donne

Venerdì 20 febbraio

Ore 10.00 allenamento ufficiale prova 5 bob a 4 uomini

Ore 11.13 allenamento ufficiale prova 6 bob a 4 uomini